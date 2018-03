Sony lanciert Xperia(TM) Z1 - ein formschönes, wasserfestes Smartphone mit beeindruckenden Kamerafunktionen

Die besten Sony-Technologien im Paket: ein schlankes, wasserfestes und formvollendetes Android-Smartphone

Mit der tatsächlichen Leistung einer Kompaktkamera mithilfe von Sonys preisgekröntem G-Objektiv, mit grossen 1/2,3-Typ 20,7 MP "Exmor RS für Mobilgeräte" CMOS Bildsensor und Bildverarbeitung "BIONZ für Mobilgeräte"

Innovative Suite an Xperia Kamera-Apps für einzigartige Erlebnisse, inklusive der Option, eigene Inhalte auf sozialen Netzwerken live zu teilen

Überzeugende Display-Leistung mithilfe von Sonys TRILUMINOS(R)Display für Mobilgeräte und X-Reality(TM) für Mobilgeräte

Online- und Offline-Inhalte können mithilfe der integrierten Music-Unlimited- und Video-Unlimited-Funktionen mittels Sonys Medien-Apps erkundet werden

Ein exklusives Premium-Unterhaltungsangebot im Paket von Sony Entertainment Network

Einzigartiges Angebot an Zusatzprodukten und Accessoires

Sony Mobile Communications ("Sony Mobile") stellt heute das neue Xperia Z1 vor, ein wasserfestes Smartphone der Premiumklasse, das mit bester Sony-Technologie überzeugt , grossartige Unterhaltungsoptionen bietet und mit zahlreichen einzigartigen Zusatzprodukten und Accessoires ausgestattet werden kann. Das Xperia Z1 erobert die weltweiten Märkte im September 2013

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130904/637818 )

"Das Xperia Z1 bildet für Sony einen Meilenstein bezüglich unserer Anstrengungen, unseren Kunden unvergessliche Momente zu schenken", so Kunimasa Suzuki, President und CEO von Sony Mobile Communications. "Dabei überzeugen wir nicht nur mit einem erstklassigen Sony-Gerät, das wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern erarbeitet haben, sondern wir setzen im Bereich der Premium-Smartphones einen neuen Standard."

Die weltweit beste Smartphone-Kamera

Das elegante 5-Zoll Xperia Z1 ist Sonys neuestes Gerät der Z-Premiumreihe und kombiniert erstklassige Sonytechnologien wie nie zuvor - und das beinhaltet die Umsetzung Sonys erstklassiger Erfahrungen im Bereich Kameras [http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z1/features/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=xperiaz1] . Das Xperia Z1 ist mit dempreisgekrönten Sony G-Objektiv ausgestattet, mit 27 mm Winkel und hellem F2.0 Blitz, verfügt über einen eigens für diesen Zweck gefertigten 1/2,3 CMOS Bildsensor Exmor RS für Mobilgeräte, überzeugt durch eine Auflösung von 20,7 MP und eine BIONZ-Bildverarbeitung für Mobilgeräte. Der Einsatz all dieser Technologien führt dazu, dass dieses schlanke und wasserfeste Smartphone mit der gleichen Qualität und Leistung einer herkömmlichen digitalen Kompaktkamera brilliert. Tatsächlich bestätigen unabhängige Testreihen, dass das Xperia Z1 die beste Bildqualität aller in dieser Testreihe berücksichtigten Smartphones aufweist.[1] Mit dem Xperia Z1 ist es möglich, sogar bei schlechten Lichtbedingungen schöne, scharfe und gut belichtete Fotos aufzunehmen. Dabei ermöglichen die schnelle Belichtungszeit und ein 3x-Bildzoom unverwackelte und klare Aufnahmen, die sogar auf grössere Entfernung aufgenommen werden können.

Innovative Suite von Xperia Kamera-Anwendungen

Mit dem Xperia Z1 sind wirklich aussergewöhnliche Aufnahmen möglich. Das Smartphone setzt in puncto Fotografie neue Massstäbe und verfügt darüber hinaus über neue Xperia-Kamera-Apps für gänzlich neue Erfahrungen. Bei Einführung des Xperia Z1 sind folgende Anwendungen im Lieferumfang enthalten:

Soziale Medien: Wichtige Lebensmomente können mithilfe des Xperia Z1 live auf Facebook übertragen werden und Kommentare von Freunden werden dem Benutzer sofort angezeigt.

Info-eye(TM): Diese innovative visuelle Suchfunktion bietet dem Nutzer ganz unkompliziert eine Liste verwandter Informationen zu Orten und Gegenständen, wie Büchern oder Wein, indem der Nutzer einfach die gewünschten Objekte fotografiert.

Timeshift: Jede Aufnahme ein Erfolg: Das Xperia Z1 schiesst 61 Bilder in zwei Sekunden - eine Sekunde vor und eine nach Betätigen des Auslösers. So können Sie vor- und zurück scrollen, um die perfekte Aufnahme auszuwählen.

AR-Effekt: Mithilfe von Sonys SmartAR(TM) "Augmented Reality"-Technologie ist es dem Nutzer möglich, Bilder mit unterhaltsamen und individuellen Animationen auszustatten.

Dabei stehen dem Nutzer durch bestehende und neue Partnerschaften zwischen Sony und anderen Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten offen, um vielfältige Xperia Kamera-Apps zu nutzen. Nach Einführung des Xperia Z1 werden im Sony Select Recommendation Store noch weitere zahlreiche Apps verfügbar sein.

Formvollendetes Design in Verbindung mit Leistung und Stärke

Natürlich verfügt das Xperia Z1 über sämtliche Eigenschaften, die der Nutzer von einem Sony Smartphone erwarten darf. Das anerkannte OmniBalance Design von Sony wurde mit hochwertigsten Materialien und überzeugender technischer Präzision kombiniert und fügt sich zusammen in einem schlanken, wasserfesten und schmutzabweisenden Smartphone (IP55 und IP58). Ein starker, aus einem Stück gefertigter Aluminiumrahmen mit einem Display aus Sicherheitsglas sorgt für ein schönes Design und eine lange Lebensdauer und ermöglicht dem Nutzer, die Inhalte auf dem Smartphone von jedem Winkel zu betrachten.

Das Xperia Z1 ist mit dem komplett integrierten Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 800 Prozessor mit einer 2,2 GHz Quad-Core CPU und 4G LTE ausgestattet und ermöglicht so eine herausragende Verbindung, branchenweit führende Akkulaufzeit und beeindruckende Geschwindigkeit. Der Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor verfügt über die neueste GPU und duale ISP für herausragende Grafikleistung, 3D-Spiele und Videos. Ausserdem überzeugt das Xperia Z1 mit einem 3000 mAh Akku für eine hohe Betriebsdauer. Mithilfe von Sonys Batteriemodus STAMINA werden aktuell nicht verwendete Funktionen automatisch abgestellt, die sich umgehend wieder einschalten, wenn Sie sie brauchen.

Aussergewöhnliche Unterhaltung im Paket mit den Sony-Medien-Apps und -Technologien.

Das Xperia Z1 verfügt über PlayMemories Online[2], ein cloud-basierter Bilder- und Videodienst, der in die Albumfunktion eingebettet ist. Die neue "All Sync"-Funktion ermöglicht dem Nutzer, sämtliche Bilddateien umgehend und ohne Datenlimit hochzuladen[3].

Die WALKMAN- und Film-Apps von Sony ermöglichen ausserdem Zugriff auf mehr als 22 Millionen Songs der WALKMAN-App mittels Music Unlimited und mehr als 150.000 Filme und TV-Serien der Filme-App mittels Video Unlimited[2] von Sony Entertainment Network.

Dank der Implementierung von Sonys BRAVIA-TV-Technologie verfügt das Xperia Z1 über das einzigartige Sony TRILUMINOS Display für Mobilgeräte und überzeugt so durch eine breite Palette natürlicher und kräftiger Farben. Ausserdem enthalten ist das X-Reality für Mobilgeräte - Sonys intelligente hochauflösende Technologie, die jedes Bild analysiert und die Qualität ggf. verbessert und so extrem scharfe Videos ermöglicht. Das Xperia Z1 zeichnet sich ausserdem durch Sonys ClearAudio+ aus und stellt die Expertise des Unternehmens in puncto Audio-Lösungen unter Beweis. Diese Funktion optimiert den Audio-Output automatisch, ohne dass der Nutzer individuelle Einstellungen vornehmen muss.

Das Xperia Z1 verfügt über zahlreiche Unterhaltungsgadgets, wie u. a. fünf grossartige Filme plus einen exklusiven Filmpass für die digitale Veröffentlichung von Sony Pictures Sommerblockbuster Elysium und einen zweimonatigen kostenlosen Streaming-Service via Sonys Music Unlimited[4] und noch viel mehr.

Das Xperia Z1 verfügt ausserdem über die neue App TrackID(TM) TV[5]. Diese App macht das Fernsehen schöner! Damit ist es Nutzern möglich, zusätzliche Informationen zu TV-Sendungen zu erhalten, wie beispielsweise zu Cast und Crew, Biografien, Filmografien oder relevante Tweets.

Einzigartiges Angebot an Zusatzprodukten und smarten Accessoires

Das Xperia Z1 verfügt über ein einzigartiges Angebot an Zusatzprodukten und Accessoires. Alle Produkte werden noch attraktiver durch Sonys One-touch-Funktionen mit NFC-Technologie, wodurch die Anzahl der verfügbaren Extra-Produkte bis Ende des Jahres auf ca. 100 kompatible Produkte ansteigen wird. Das beinhaltet Fernseher, Kopfhörer, Lautsprecher, Tablets und vieles mehr. Zu den Schlüsselprodukten zählen:

Zusatzprodukte für den Gebrauch der Kamerafunktionen

QX10/QX100 [http://presscentre.sony.eu/Content/Detail.aspx?ReleaseID=8804&NewsAreaID=2&ClientID=1] : Hochleistungskameras mit "Objektiv-Stil" können an das Smartphone angebracht werden und über die Bedienflächen des Smartphones aufgerufen werden

ein perfekter Begleiter für das Z1.

Smart Imaging Stand IPT-DS10M: Ein intelligentes Accessoire, mithilfe dessen das Xperia Z1 lächelnde Gesichter erkennen kann und besondere Momente festhält, ohne dass der Nutzer dabei das Smartphone in Händen halten muss

Smartphone Stativ SPA-MK20M: Ein vielseitiges Stativ - perfekt für das gewisse Extra an Standfestigkeit für klare Bild- und Videoaufnahmen

Eine Vielzahl weiterer Zusatzprodukte und Accessoires, die den Einsatz Ihres Smartphones noch vielseitiger gestalten.

SmartWatch 2 [http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/smartwatch-2-sw2/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=smartwatch2]

Ein zweiter Bildschirm für Ihr Xperia Z1. Nachrichten lesen, Anrufe tätigen, einfach auf Benachrichtigungen zugreifen - und das alles an Ihrem Handgelenk! Drücken Sie den Auslöser Ihres Xperia Z1. Laden Sie sich weitere Kamera-Apps herunter, um noch mehr Funktionen mit Ihrem Xperia Z1 nutzen zu können. Sony arbeitet eng mit Entwicklern zusammen, um verfügbare Apps immer weiter zu optimieren,

SBH52 Smart Bluetooth Handset - Spritzwasserfestes, kabelloses Audio-Accessoire [http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/smart-bluetooth-handset-sbh52/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=sbh52] , mithilfe dessen Sie ohne Ihr Smartphone in Händen zu halten Anrufe entgegennehmen können.

MDR-10BT NFC Kopfhörer [http://presscentre.sony.eu/Content/Detail.aspx?ReleaseID=8802&NewsAreaID=2&ClientID=1] und SRS-BTS50 kabellose Lautsprecher [http://presscentre.sony.eu/Content/Detail.aspx?ReleaseID=8803&NewsAreaID=2&ClientID=1]

Neue, qualitativ hochwertige Kopfhörer mit NFC und kabellose Lautsprecher.

SmartTags NT3 - Tags auf neuem Niveau! Und teilen Sie das ganze via NFC mit einem Freund!

Mithilfe des Bluetooth Music Receivers BM10 können Sie Ihre Audiodateien immer auf dem neusten Stand haben - so können Sie Musik- und Audiodateien ganz unkompliziert von Ihrem Xperia Z1 an Ihr Hi-Fi System zu Hause übertragen

Miracast Wireless Display IM10 - Sie können Ihr Smartphone-Display mit Ihrem HDTV oder Projektor verbinden

Xperia Z1 - grundlegende Spezifikationen

Sonys G-Lens: Ein Objektiv mit F2.0 und Weitwinkel von 27 mm sowie 3x-Zoom.

BIONZ für Mobilgeräte: Bildverarbeitung mit einem Sony Algorithmus, der führend auf dem Markt für kompakte Digitalkameras ist. So werden Ihre Aufnahmen schärfer, der Auto-Fokus ist schneller und Sie erhalten stabile und klare Videoaufnahmen und verhindern, dass Ihre Aufnahmen verschwommen sind.

1/2,3-Typ Exmor RS für Mobilgeräte CMOS Bildesnsor mit 20,7 MP: hochsensible Sensoren, mit denen grossartige, klare Detailaufnahmen möglich sind

und das selbst bei schlechten Lichtbedingungen.

Wasserdicht und staubgeschützt (IP55 und IP58), mit anerkanntem OmniBalance-Design, ausgestattet mit Sicherheitsglas und starker Aluminiumhülle aus einem Stück gefertigt.

Qualcomm Snapdragon(TM) 800 Quad-Core 2,2 Ghz Prozessor, 3.000 mAh Akku, 4G LTE

Xperia Kamera-Apps wie Social live, mit denen eine live-Übertragung auf Facebook möglich ist. Weitere Apps werden im Sony Select Store verfügbar sein.

Speicher - RAM 2 GB, Flash-Speicher bis zu 16 GB, Mikro SD Slot(TM) mit Speicherplatz von bis zu 64 GB.

In den Farben schwarz, weiss und violett erhältlich.

Um das gesamte Medienpaket einzusehen und detaillierte Spezifikationen zu erhalten, besuchen Sie bitte:

http://blogs.sonymobile.com

[1]Basierend auf Verbraucherstudien von Strategy Analytics durchgeführt am 23. August 2013

[2]In Abhängigkeit von Verfügbarkeit auf dem jeweiligen Markt

[3]Bilder mit einer Grösse über 1920 Pixel (längste Seite; entweder Höhe oder Breite) werden in ihrer Grösse automatisch auf 1920 Pixel verkleinert.

[4]Dienste von Sony Entertainment Network sind abhängig von der Verfügbarkeit in der jeweiligen Region. Sollten Sie an weiteren Einzelheiten interessiert sein, besuchen Sie bitte die folgende Website: http://www.sonyentertainmentnetwork.com. Dabei kann auch die Anzahl der verfügbaren Lieder, die im Katalog angezeigt werden, je nach Land abweichen.

[5]TrackID(TM) TV ist verfügbar in DE, GB, FR, JP und den USA

