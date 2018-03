Spindelegger im Burgenland und Niederösterreich: Mehr Arbeitsplätze, weniger Steuern

ÖVP steht für einen neuen Aufbruch in Österreich – Unternehmen von Steuerlast befreien und Rahmenbedingungen für mehr, gute Arbeitsplätze schaffen: Zeitwertkonto, flexiblere Arbeitszeiten

Eisenstadt/Grafensulz, 4. September 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP steht für einen neuen Aufbruch in Österreich: Weg von sturer Verwaltung von Errungenschaften aus der Vergangenheit hin zu einem besseren, zukunftsfitten Österreich. Wir wollen kommenden Generationen die besten Voraussetzungen bieten und ein starkes, wettbewerbsfähiges Land. Mit einer florierenden, entfesselten Wirtschaft, die Arbeitsplätze schafft und damit den Wohlstand absichert. Denn klar ist: Arbeit plakatieren schafft keine Arbeitsplätze. Das macht nur eine starke Wirtschaft", unterstreicht ÖVP-Kanzlerkandidat Bundesparteiobmann Michael Spindelegger bei seiner heutigen Tour im Burgenland und Niederösterreich. Das Programm des heutigen Tages wird mit dem Kandidaten-Startup in Eisenstadt eröffnet, gefolgt von einem Betriebsbesuch im "Ernstbrunner Kalktechnik"-Werk. Weiters besucht der ÖVP-Kanzlerkandidat das ÖVP-Fest auf der Draisinenalm. Nach einem Zwischenstopp im Freizeit Ochsypark geht es zum Abschluss des Tages zum ÖAAB-"After Work Chill Out". ****

Beim Kandidaten-Startup in Eisenstadt, dem ersten Programmpunkt des heutigen Bundesländertages, hält Spindelegger fest: "Die ÖVP ist die Partei der Weltoffenen, der Optimisten, der Entdecker und der Tatkräftigen. Wir stehen für all jene, die in der Früh aufstehen, zur Arbeit gehen und am Ende des Monats etwas davon

haben wollen. Sie sollen am Ende des Monats mehr netto vom brutto übrig haben." Bei der Nationalratswahl am 29. September 2013 geht es um die Zukunft Österreichs. "Die ÖVP hat die Konzepte für unser Land. Wir haben unser Zukunftsprogramm vorgelegt, denn wir wollen den Stillstand überwinden, um Österreich weiter voranzubringen", stellt der ÖVP-Kanzlerkandidat klar.

Im "Ernstbrunner Kalktechnik"-Werk betont Spindelegger die Bedeutung der Wirtschaft für den Wohlstand in Österreich. "Eine starke Wirtschaft ist die Basis für ein starkes Österreich. Denn sie schafft Arbeitsplätze, die die Grundlage für den Wohlstand in unserem Land sind." Der ÖVP-Bundesparteiobmann nennt einige Maßnahmen, die die ÖVP in den kommenden Jahren zur Entfesselung der Wirtschaft setzen will: "Wir fordern flexiblere Arbeitszeiten,

damit Betriebe Auftragsspitzen besser abarbeiten können. Im Gegenzug sammeln die Mitarbeiter die Mehrstunden auf einem Zeitwertkonto, die sie in Zeiten geringerer Auftragslage einlösen können. Davon profitieren beide Seiten." Spindelegger: "Weiters wollen wir die Wirtschaft durch einen massiven Bürokratieabbau entfesseln. Es kann nicht sein, dass schon ein kleiner Betrieb Beauftragte für alles Mögliche haben muss, damit er die staatlichen Auflagen erfüllt und überhaupt an die Arbeit gehen darf."

"Am 29. September geht es einzig und allein um die Zukunft Österreichs. Es geht darum, wer die besseren Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat. Es geht um mehr Wachstum, mehr gute Arbeitsplätze und weniger Steuern. Und dafür steht die ÖVP", unterstreicht Spindelegger beim Besuch des ÖVP-Fests auf der Draisinenalm. Bei der Verkostung regionaler Schmankerl der Familie Freudhofmaier auf der Draisinenalm Grafensulz betont der ÖVP-Kanzlerkandidat die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft für Österreich: "Österreich ist reich an regionalen Köstlichkeiten. Die heimischen Landwirtinnen und Landwirte sind ein wichtiger Motor unserer Heimat, sichern unsere Versorgung und bewahren unsere vielfältige Kulturlandschaft. Die hohe Qualität österreichischer Produkte zeichnet sich nicht zuletzt auch durch die weltweite Nachfrage aus. Darauf können wir in Österreich stolz sein!"

Den Abschluss des heutigen Bundesländertages bilden der Besuch des Freizeit Ochsypark in Niederkreuzstetten und die Einkehr beim ÖAAB-"After Work Chill Out" in Korneuburg.

