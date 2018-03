Lopatka zu Bures: ÖBB reformieren, Steuerzahler entlasten!

Dürftige Bilanz der Infrastrukturministerin – Teuerstes Pensionssystem hat ÖBB - Schuldenmanagement übernimmt Steuerzahler

Wien, 4. September 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖBB müssen dringend reformiert, begonnene Reformen fortgesetzt und neue angegangen werden. Mit der Verteidigung des Status Quo verhöhnt die Bundesministerin den Steuerzahler", betont Staatssekretär Reinhold Lopatka zu den heutigen Aussagen der Infrastrukturministerin und weist auf die jährlichen Kosten der ÖBB für den Steuerzahler hin:

"Fünf Milliarden Euro kosten die Österreichischen Bundesbahnen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Jahr. 2013 beläuft sich allein der Anteil der ÖBB-Pensionen auf 2.077 Millionen Euro. Zusätzlich machen die Haftungen, die die ÖBB aufgenommen hat, zwei Milliarden Euro aus – das müssen die Österreicherinnen und Österreicher von ihrem hart erarbeiteten Steuergeld an die Bahn abliefern!" Lopatka weiter: "Während die zuständige Bundesministerin jegliche Reform verschlafen hat und einfach zusieht, wie Milliarden in das finanzielle Nirwana der ÖBB verschwinden, arbeitet die ÖVP an konstruktiven Lösungen. Dabei soll die Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur weiterhin Aufgabe des Staates bleiben. Private Partner im Personen- und Güterverkehr sind aber notwendig, um die Wirtschaftlichkeit bei den ÖBB zu erhöhen." ****

Fakt ist: Die ÖBB haben das für den Steuerzahler teuerste Pensionssystem. "Es kann nicht sein, dass ÖBB-Bedienstete nach wie vor unter dem ohnehin niedrigen durchschnittlichen österreichischen Pensionsantrittsalter in Pension gehen und die Rechnung für dieses Privileg dem Steuerzahler aufgedrückt wird. Bundesministerin Bures sieht hier einfach zu und beschränkt sich auf Marketing-Politik", so Lopatka, der betont, dass die ÖBB zudem die meisten freigestellten Betriebsräte haben. In dieses Bild passt auch der langjährige Chef der Eisenbahnergewerkschaft, Nationalratsabgeordneter Wilhelm Haberzettel, der laut den letzten Veröffentlichungen der Nationalratsabgeordnete ist, mit den höchsten beruflichen Bezug neben seinem Abgeordnetengehalt. "Wir müssen endlich runter vom Belastungsgleis und rauf auf die Sparschiene. Die Ministerin, die nichts als jahrelange Untätigkeit vorzuweisen hat, überspannt den Bogen bei Weitem", so Lopatka. "Wir müssen beim Kostentreiber ÖBB endlich effektiv den Sparstift ansetzen und mit Privilegien und Misswirtschaft auf Kosten der Steuerzahler gründlich aufräumen. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch, jetzt ist die Verkehrsministerin gefordert, ihre Schönwetter-Politik endlich zu beenden und zu handeln", stellt der Staatssekretär abschließend klar.

