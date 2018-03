VP-Leeb: Wetten auf den Absprung von Mailath-Pokorny in den Bund werden angenommen

Wien (OTS) - "Da bereitet offenbar der Kulturstadtrat seinen Absprung in den Bund vor. Wie ist es sonst zu verstehen, dass er sich plötzlich um die Salzburger Festspiele und die Kulturfinanzierung des Bundes mittels Glücksspieleinnahmen kümmert?", so ÖVP Wien Kultursprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb.

Nachdem der Verkehrssprecher der SPÖ Karlheinz Hora aus Frust über die grüne Verkehrspolitik als Bezirksvorsteher in die Leopoldstadt wechselte, scheinen die Grünen nun mit Ihrer Vertreibungsstrategie auch im Kulturressort erfolgreich zu sein. Es ist ja kein Geheimnis, dass Kulturstadtrat Mailath-Pokorny und der grüne Kultursprecher Klaus Werner-Lobo nicht gerade die besten Freunde sind. Zuerst wird Mailath-Pokorny der Kunsthallenchef Gerald Matt durch die Grünen aus seinem Amt gemobbt und dann spielt sich Klaus Werner-Lobo auch noch als Zensor bei Rock-Konzerten auf. Und dass die Kulturpolitik der SPÖ auf dem Schlachtfeld des Koalitionsfriedens geopfert wurde, ist für Insider auch kaum zu übersehen. Die Schwerpunktsetzung auf Migrationskultur, die wohl kein Herzensthema Mailath-Pokornys ist, wie auch das selbst-referenzierende Festival "Wienwoche" der Grünen, wurden ihm wohl in den Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern aufs sprichwörtliche Auge gedrückt.

"Ich verstehe schon, dass Mailath-Pokorny bloß weg will. Seine hohe Zeit scheint längst vorüber und er kann offenbar nicht mehr so agieren wie er gerne möchte. Dazu kommt auch noch, dass in den nächsten Jahren in Wien Aufgaben zu bewältigen sein werden, die mit den Grünen wohl kaum bewältigbar sind", meint Isabella Leeb.

Die Vereinigten Bühnen Wien wollen eine Musicalhalle errichten, obwohl erst vor wenigen Jahren das Ronacher um 40 Millionen Euro extra dafür saniert wurde. Das muss man den Wienerinnen und Wienern erst einmal erklären. Das Raimundtheater ist sanierungsbedürftig. Ein neuer Volkstheaterdirektor wird wohl nur zu finden sein, wenn ihm auch eine Generalsanierung des desolaten Hauses plus Errichtung eines Depots in unmittelbarer Nähe zugesagt wird. Und um das immer komplizierter werdende Projekt rund um das neue Wien-Museum muss er sich dann wohl auch nicht mehr kümmern.

"Ja, kulturpolitisch werden die nächsten Jahre in Wien schon sehr herausfordernd. All das auch noch mit den Grünen verhandeln zu müssen, macht nach all den Querelen der letzten Jahre sicher keinen Spaß. Da ist eine Absprungmöglichkeit in ein Ministeramt schon zu verlockend", so Leeb abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at