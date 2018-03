VWR International, LLC und Thermo Fisher Scientific unterzeichnen globale Vereinbarung

Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR International, LLC, ein internationaler Anbieter für den Bereich Laborbedarf, Laborausrüstung und entsprechende Dienste, hat heute den Abschluss eines globalen Vertriebsabkommens mit Thermo Fisher Scientific bekanntgegeben.

Thermo Fisher ist einer wichtigsten globalen Anbieter für VWR mit Produkten, die alle Kundensegmente von VWR unterstützen, einschließlich der Bereiche Pharmazie, Industrie, Bildungswesen, staatliche Organisationen und Gesundheitswesen.

"Wir sind gespannt darauf, unsere bewährte Geschäftsbeziehung mit VWR weiter fortzusetzen. Ihre Erfahrung und ihre ausgezeichneten Dienstleistungen verschaffen der Marke Thermo Scientific zusätzlichen Wert und Leistungsstärke", erklärte Thomas Loewald, Senior Vice President und Leiter des Geschäftszweigs Laborprodukte im Unternehmen.

"Seit vielen Jahren haben VWR und Thermo Fisher zusammengearbeitet, um der Wissenschaft zu dienen. Wir sind stolz auf die Unterzeichnung einer Vereinbarung, die sicherstellt, dass wir unseren Kunden das breiteste Produktspektrum anbieten können", sagte Manuel Brocke-Benz, Präsident und CEO von VWR. "Wir freuen uns darauf, weiterhin die Lösungen zu liefern, die unsere Kunden für ihren Erfolg brauchen."

Über VWR International, LLC

VWR International, LLC, ist ein international tätiger Anbieter von Laborbedarf, Laborausstattung und entsprechenden Serviceleistungen mit Hauptsitz in Radnor, Pennsylvania, der 2012 weltweit einen Umsatz von mehr als 4,1 Milliarden USD erwirtschaftete. VWR engagiert sich für die Förderung von Forschungsprojekten von größter internationaler Bedeutung, indem es Produkt- und Servicelösungen für Laboratorien und Produktionseinrichtungen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnik und Industrie sowie für Bildungseinrichtungen, Behörden und die Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellt. VWR verfügt über mehr als 160 Jahre Erfahrung in der Branche und über ein gut ausgebautes Netzwerk, das Tausende spezialisierter Laboratorien und Einrichtungen überall auf der Welt erreichen kann. VWR beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter, die damit beschäftigt sind, die Art und Weise zu rationalisieren, wie Wissenschaftler, Forscher, Mediziner und Ingenieure in Nord- und Südamerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region ihre Einrichtungen beliefern lassen und aufrechterhalten. Darüber hinaus unterstützt VWR seine Kunden auch mit Vor-Ort-Dienstleistungen, Lagerverwaltung, Produktbeschaffung, Integration von Lieferkettensystemen und technischen Dienstleistungen.

Für weitere Informationen zu VWR rufen Sie bitte die Telefonnummer +1-800-932-5000 an, besuchen Sie www.vwr.com oder schreiben Sie an VWR, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087, USA.

VWR und das Design sind eingetragene Marken von VWR International, LLC.

