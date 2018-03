TMS und Verizon treffen neue Vereinbarung, die FiOS-TV-Kunden die Suche nach neuen Inhalten auf Fernsehern und angeschlossenen Geräten erleichtert

Chicago (ots/PRNewswire) - TMS, der international führende Anbieter von Entertainment-Navigation, und Verizon, der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen für den Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsbereich, haben eine neue Vereinbarung getroffen, derzufolge Verizon eine Reihe verschiedener TMS-Produkte fortan für die auf zahlreichen Plattformen erhältlichen FiOS-TV-Unterhaltungsprogramme nutzen wird. Im Zuge dieser Bemühungen wird es für Verizon-FiOS-Kunden jetzt noch einfacher, die für sie interessantesten Unterhaltungsinhalte zu finden und von zu Hause und unterwegs auf dem herkömmlichen TV-Gerät, als On-Demand-Angebot oder online zu schauen.

Verizon wird TMS-Lösungen einsetzen, um all seine FiOS-TV-Unterhaltungsplattformen zu betreiben - angefangen bei Set-Top-Boxen über PCs und Tablets bis zu sonstigen Mobilgeräten. Dies betrifft den kompletten FiOS-TV-Unterhaltungsbereich, der neben Live-TV-Programmdaten auch Flex-View-Dienste umfasst. Flex View bietet Verizon-Kunden die Option, beliebte TV-Serien und Filme direkt über die eigene Set-Top-Box und eine Vielzahl verschiedener internetfähiger Geräte abzurufen.

"Verizon ist ein bewährter Innovator und wir sind sehr zufrieden, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil es Unterhaltungsinhalte für Abonnenten leichter zugänglich macht - und zwar jederzeit und auf jeder beliebigen Plattform", so John Kelleher, der Präsident und Chief Operating Officer von TMS. "Wir sind zuversichtlich, dass die Weltklasseinformationen von TMS die Suche nach Unterhaltungsinhalten in FiOS-TV-Programmprodukten verbessern und Verizon-Abonnenten zu einem intensiveren gegenseitigen Austausch animieren wird, was letztlich zu einer erhöhten Inanspruchnahme der Services des Unternehmens führt."

TMS-Daten werden zur Erstellung der führenden TV- und Filmprogrammprodukte eingesetzt und gelangen über Kunden wie Microsoft, Google, TiVo, Comcast, IMDb, Virgin Media UK, Com Hem, DIRECTV Latin America, SKY Brasil und Cablevision Mexico an viele Millionen Verbraucher in 40 Ländern.

Mit mehr als 50.000 verfügbaren VOD-Filmen und TV-Serien (Video-On-Demand) pro Monat bietet Verizons FiOS-TV eine größere VOD-Auswahl als alle mit der Firma konkurrierenden Kabelbetreiber. Hinzu kommt eine Vielzahl verschiedener TV-Kanäle, die auf immer mehr internetfähigen Geräten empfangen werden können. Darüber hinaus können Verizon-Kunden mit einer Verbindungsgeschwindigkeit auf das Internet zugreifen, die weit über dem landesweiten Durchschnitt liegt. Hierzu stehen ihnen sechs gestaffelte Geschwindigkeitsangebote zur Verfügung.

