EINLADUNG: 60. Österreichischer Gemeindetag in Linz am 12. und 13. September

Mehr als 2.000 Gemeindevertreter zu Gast in der oberösterreichischen Landeshauptstadt

Wien (OTS/Gemeindebund) - Am 12. und 13. September 2013 findet - in diesem Jahr in Linz - das größte kommunalpolitische Ereignis des Jahres statt. Zum 60. Österreichischen Gemeindetag kommen rund 2.000 Gemeindevertreter aus ganz Österreich zusammen, um über Zukunftsfragen der Gemeinden zu beraten und zu diskutieren. Der Gemeindetag findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt, heuer sind die heimischen Kommunalpolitiker in der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu Gast.

Ein dichtes fachliches und politisches Programm erwartet die kommunalen Vertreter. Der Donnerstag (12. September) steht ganz im Zeichen von Fachtagungen und der gleichzeitig stattfindenden Kommunalmesse. An diesem Tag sind u.a. Gesundheitsminister Alois Stöger und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner zu Gast. Am späten Nachmittag wird auch erstmals der "Impuls-Award" vergeben, mit dem besonders innovative Gemeinden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden.

Bei der Haupttagung am Freitag darf Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer u.a. Bundespräsident Heinz Fischer, Finanzministerin Maria Fekter und Landeshauptmann Josef Pühringer als Redner/innen begrüßen.

Alle Veranstaltungen des Gemeindetages sind medienöffentlich, besonders dürfen wir Sie zur PRESSEKONFERENZ einladen:

Termin:

Donnerstag, 12. September 2013; 10 Uhr (Design Center Linz)

Teilnehmer:

Bgm. Helmut MÖDLHAMMER

(Präsident des Österreichischen Gemeindebundes)

LAbg. Bgm. Hans HINGSAMER

(Präsident des Oberösterreichischen Gemeindebundes)

Themen:

Was sich die Gemeinden von der nächsten Bundesregierung erwarten Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage "Vertrauen in die Politik"

Alle Informationen können Sie auf www.gemeindetag.at abrufen. Das Detailprogramm mit allen Veranstaltungen finden Sie hier:

http://www.gemeindetag.at/rcms/upload/OEGT2013/Programm_Detail_HP_090

3akt.pdf .

Die Teilnahme am Gemeindetag ist für Journalistinnen und Journalisten kostenfrei, wir ersuchen um Anmeldung unter presse @ gemeindebund.gv.at .

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gemeindebund

Daniel Kosak (Pressesprecher)

Tel.: (01) 512 14 80/18, Mobil: 0676 / 53 09 362

daniel.kosak @ gemeindebund.gv.at

http://www.gemeindebund.gv.at