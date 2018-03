Das Wiener Feuerwehrfest 2013

24. Feuerwehrfest vom 6. bis 8. September 2013 am Platz Am Hof und am Judenplatz

Wien (OTS) - Ab Freitag findet drei Tage lang das traditionelle Feuerwehrfest Am Hof und am Judenplatz statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag um 17:00 Uhr durch Bürgermeister Dr. Michael Häupl und Feuerwehrstadträtin Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner sowie Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz und Branddirektor Dipl.-Ing. Dr. Gerald Hillinger. Ab 16:30 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Polizeimusik Wien.

Am Freitag ab 9:00 Uhr beginnt der Sicherheitstag der Wiener Schulen mit einer Sicherheitsrätselrallye der Helfer Wiens, Wissenswertem über den Vorbeugenden Brandschutz und einer Präsentation der freiwilligen und beruflichen Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie zahlreicher Magistratsabteilungen (K-Kreis). Die Besucherinnen und Besucher erwarten eine Fahrzeugschau der Einsatzorganisationen und eine Hochwasserausstellung im Innenhof der Zentralfeuerwache. Kinder können anhand eines "Firetrainers" mit der Kübelspritze Feuer löschen und mit der Drehleiter einen Blick von oben auf das Fest werfen.

Stündliche Einsatzvorführungen: Samstag und Sonntag ab 10:30 Uhr

Samstags und sonntags beginnt das Fest jeweils um 10:00 Uhr. Höhepunkte der Veranstaltung sind die stündlichen Einsatzvorführungen ab 10:30 Uhr, wie eine Taucherübung, eine Personenbefreiung bei einem Verkehrsunfall oder eine Höhenrettung mit dem Kran. Sondereinsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien, wie die Feuerwehrtaucher, der Feuerwehrimker, die Höhenretter, der Schadstoffdienst mit speziellen Messgeräten sowie Sondereinsatzkräfte der Polizei stellen sich vor.

Im Feuerwehrmuseum ist am Samstag von 11:00 bis 15:00 Uhr ein Sonderpostamt anlässlich der 150-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehren eingerichtet.

Einsatzorganisationen der Notrufnummern "122-133-144" stellen sich vor

Zusätzlich zu den Vorführungen der Berufsfeuerwehr stellen sich die Einsatzkräfte der Wiener Polizei und der Wiener Rettung mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften vor und geben Auskunft über ihre Spezialaufgaben. Bei den täglichen Präsentationen können zahlreiche Fahrzeuge neuester Generation sowie high tech Geräte besichtigt und "angegriffen" werden. Livemusik sorgt im Festzelt am Freitag- und Samstagabend für gute Stimmung.

Datum: 6. - 8.9.2013, ab 17:00 Uhr



Ort:

Wien



