SPÖ Kärnten: Wir sind das ganze Jahr für Kärnten da!

Fellner: Ein Schneemann im Sommer fällt hundertmal mehr auf als tausend stumme Plakate. Die SPÖ ist eine junge, lässige und kreative Partei.

Klagenfurt (OTS) - Auch wenn zahlreiche Klagenfurter Autofahrer am heutigen Morgen trotz sommerlicher Temperaturen von Schneemännern begrüßt wurden, lag das nicht an der morgendlichen Müdigkeit sondern an einer kreativen und unterhaltsamen Aktion der SPÖ Kärnten.

Als Schneemänner verkleidete Wahlhelfer begrüßten Pendler und AutofahrerInnen und teilten auf Tafeln mit "Das ganze Jahr für dich da! SPÖ".

Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich durchwegs von dieser sympathischen Form der Wahlwerbung begeistert.

"Mit Schneemännern hat die SPÖ Kärnten bereits gute Erfahrungen gemacht, warum sollten wir auf ihre Dienste im laufenden Wahlkampf verzichten?", erklärte SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner.

Fellner hob hervor, dass sich für diese Aktion vor allem Freiwillige aus der Jungen Generation zur Verfügung gestellt haben und sieht sich in seiner Linie bestätigt:

"Ich will einen sympathischen Wahlkampf. Wir sind eine lässige, junge Partei und wir wollen mit positiven Aktionen auffallen", so Fellner. Das ist mit dieser Aktion sicher gelungen, denn "Ein Schneemann im Sommer fällt hundertmal mehr auf als tausend stumme Plakate", stellt Fellner fest.

Die Schneemänner-Aktion wird bis zum Wahltag fortgesetzt. Zudem sind noch weitere Aktionen geplant bzw. werden bereits umgesetzt. So "werben" Gartenzwerge mit ihren Plakaten in der Klagenfurter Fußgängerzone und transportieren auch politische Botschaften z.B. zu den Themen Pensionen, faire Arbeit oder leistbare Mieten.

