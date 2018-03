AK: Wettbewerbsrankings sagen viel über Managerwünsche und wenig über die wirkliche Wirtschaftslage aus

Eine Lohnpolitik, die sich, wie in Österreich, an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung orientieren, hat Platz 147 nicht verdient

Wien (OTS) - "Das Wettbewerbsranking des World Economic Forum ist keine seriöse Bewertung der Wirtschaftskraft und Leistungsfähigkeit eines Landes", sagt AK Direktor Werner Muhm. Grundlage sind zu einem Gutteil persönliche Einschätzungen von Ma-nagerInnen. Klare Kennzahlen der Wirtschaft wie etwa das Bruttoinlandsprodukt werden mit subjektiven Meinungen und Wünschen vermischt. "Nur so ist zu erklä-ren, dass zum Beispiel bei der verschwenderischen Zusammensetzung öffentlicher Ausgaben Deutschland und Österreich hinter Botswana, Gambia und Bhutan liegen", so Muhm. Dass Österreich bei der Flexibilität der Lohnfindung nur auf Platz 147 rangiert, beweist, dass diese Rankings auf keiner gesamtwirtschaftlichen Expertise beruhen. Die Stärke der österreichischen Wirtschaft im Europavergleich besteht gerade darin, dass die Sozialpartner bei den Lohnverhandlungen die gesamte Wirtschaftsentwicklung im Blick haben und sich eben nicht an betrieblichen Einzelinteressen orientieren. "Wettbewerbsrankings sind mehr versteckter Lobbyismus durch Manager als objektive Kennzahlen. Der Standort Österreich ist viel besser als so manche Einzelbewertung uns glauben machen will", so Muhm.

