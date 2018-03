SCHLUSSBERICHT: "Tracht & Country Herbst 2013" in Salzburg: Inspirierende Vielfalt als Erfolgsfaktor

Messezentrum Salzburg (OTS) - FACHTEIL MODE:

Von der Alm bis zur Yacht, von der City bis zum Fest

Mehr als 200 Aussteller und exakt 3.828 Fachbesucher auf der Branchenleitmesse des alpinen Lifestyles +++ Internationalste Fachmesse im Portfolio von Reed Exhibitions in Österreich: 56,8 Prozent Auslandsbesucheranteil +++ Rege Ordertätigkeit beweist Vitalität der Branche +++ "Alpines Lifestyle Center", "Trachtendorf" und Trendmodenschauen in Halle 1 +++ Full house beim traditionellen Branchenabend mit "Alpinem Speeddating"

SALZBURG (4. September 2013). - Trachtenmode und alpiner Lifestyle erleben seit mehreren Jahren einen Höhenflug. Das Erfreuliche: dieser hat sich am vergangenen Wochenende bei der internationalen Branchenleitmesse "Tracht & Country Herbst" fortgesetzt. Bei dem von Reed Exhibitions Messe Salzburg veranstalteten Fachmesseklassiker präsentierten von Freitag (30. August) bis Sonntag (1. September) insgesamt 207 Aussteller, darunter 127 aus dem Ausland, in den Doppelhallen 2/6 und 3/5 sowie in der Halle 1 des Messezentrums Salzburg ihre neuesten Kreationen und Kollektionen für das Frühjahr und den Sommer 2014. "Dabei wurde offenkundig", so Messeleiter Mag. Wilfried Antlinger, "dass die bunte, phantasievolle und variantenreiche modische Bandbreite zwischen Tradition und Moderne, zwischen klassischer Tracht und unkonventionellen Designerschöpfungen wohl eine der Erfolgsfaktoren dieser Modesparte ist. Die Vitalität der Trachtenmode zeigt sich zudem darin, dass andere Modebereiche sich immer wieder von der Trachtenmode inspirieren lassen und Cross-over-Kreationen längst keinen Tabubruch mehr darstellen. Tracht ist lebendig und der erfolgreiche Auftritt der Branche auf der 'Tracht & Country Herbst 2013' hat dies vor 3.828 Fachbesuchern eindrucksvoll bewiesen".

Internationalste Fachmesse

im Portfolio von Reed Exhibitions in Österreich

Für Direktor Johann Jungreithmair, CEO von Organisator Reed Exhibitions Messe Salzburg, stellt die "Tracht & Country Herbst 2013" jedenfalls einen gelungenen, eleganten und zu Optimismus Anlass gebenden Start in die Herbstsaison des laufenden Messejahres dar. "Die 'Tracht & Country' glänzt nicht nur seit Jahrzehnten als internationale Leitmesse der Trachtenmodenbranche, sie ist zugleich die von der Besucherschaft her internationalste Fachmesse in unserem Portfolio. 56,8 Prozent der Fachbesucher kamen dieses Mal aus dem Ausland, wobei traditionell Deutschland das größte Besucherkontingent (84,1 %) stellt, aber auch die Schweiz und Italien signifikant vertreten waren."

"Tracht & Country" Paradebeispiel einer KMU-Fachmesse

Der Chef des österreichischen Fachmesse-Marktführers bringt, angeregt durch das Beispiel der "Tracht & Country", noch einen grundsätzlichen, wirtschaftsstrukturellen Aspekt ins Spiel:

"Österreichs Wirtschaft besteht zum ganz großen Teil aus Kleinst-, kleinen bis mittelgroßen Betrieben - oftmals inhabergeführt. Und für diese Unternehmen stellen Fachmessen im Heimatland zentrale, um nicht zu sagen, unverzichtbare Branchenplattformen dar - sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Besucherseite." Und Gernot Blaikner, Leiter des Geschäftsbereichs Messen bei Reed Exhibitions Messe Salzburg, fügt hinzu: "Fachmessen bieten nicht nur einen kompakten und repräsentativen Überblick über Neuheiten, Anbieter und Marktentwicklungen, sie bieten zudem den durch keine andere Kommunikationsform zu überbietenden Vorteil des persönlichen Kontaktes zwischen Ausstellern und Fachbesuchern. Hier werden im direkten Gespräch Konditionen verhandelt und individuelle Anliegen und Wünsche der Geschäftspartner besprochen - und hier werden die Neuheiten und aktuellen Sortimente mit allen Sinnen erlebt. Die 'Tracht & Country' gilt in dieser Hinsicht geradezu als Paradebeispiel einer KMU-Fachmesse."

Aussteller bestätigen hohen Stellenwert und Messeerfolg

Auch die ausstellende Wirtschaft zeigte sich mit dem Verlauf und Erfolg der "Tracht & Country Herbst 2013" sehr zufrieden und genießt einen hohen Stellenwert, wie die folgenden Stellungnahmen beweisen:

Helmut Schramke, Geschäftsführer Mothwurf: "Qualität vor Quantität -das trifft auf die 'Tracht & Country Herbst 2013' zu. Obwohl dieses Mal bei uns nicht so viel los war wie sonst, war die Qualität der Fachbesucher hervorragend. Wir feiern heuer unser 25-jähriges Firmenbestehen und genau so lange sind wir auch auf der 'Tracht & Country' vertreten, die Saisonfixpunkt ist. Wir beginnen die Saison mit der 'Tracht & Country Premiere' und begehen den Saisonabschluss mit der Hauptmesse im Herbst. Die 'Tracht & Country' in Salzburg zeichnet die familiäre Atmosphäre aus."

KommR Wilhelm Ehrlich, Firmenchef Sportalm: "Die Messe ist für uns auch dieses Mal gleich gut verlaufen wie sonst. Den besonderen Stellenwert hat sie, weil das hier der einzige Moment ist, wo die Kollektion als Gesamtes gesehen werden kann. Die 'Tracht & Country' hat vor allem für kleinere Firmen eine große Bedeutung und das ist auch für uns wichtig, dass diese dabei sind. Die persönliche Note und das Flair ist, was diese Messe besonders auszeichnet."

Hartmut Spieth, Geschäftsleitung Spieth & Wensky: "Die 'Tracht & Country Herbst 2013' hat sich für uns auf allerhöchstem Niveau abgespielt. Der Freitag ist sensationell verlaufen, am Samstag war definitiv weniger los, dafür wurden wir am Sonntag wieder regelrecht überrannt. Die 'Tracht & Country' ist schlicht unsere wichtigste Verkaufsmesse."

Hubert Stolzlechner, Sales Manager, Kleidermanufaktur Habsburg:

"Die 'Tracht & Country Herbst' ist für uns als Salzburger Unternehmen eine sehr gute Messe. Die Tracht gibt auch uns Rückenwind. Vom Timing bildet die Herbstmesse den Abschluss der Ordersaison, bei der wir die restlichen Aufträge abschließen können. Somit hat die 'Tracht & Country Herbst' den Stellenwert einer richtigen Order- und Verkaufsmesse.

Thomas Huber, Geschäftsführender Gesellschafter, Dirndl & Bua: "Wir sind seit 20 Jahren auf der 'Tracht & Country'. Die Herbstmesse hat für uns als Sortimentslieferant einen sehr hohen Stellenwert, weil wir hier unsere neue Kollektion präsentieren und mit dem Verkauf beginnen. Wir sind mit dem diesjährigen Verlauf sehr zufrieden - zwar war der Samstag schwächer als sonst, am Sonntag hingegen konnten wir eine höhere Frequenz als im Vorjahr verzeichnen."

Markus Meindl, Geschäftsführer, Meindl Bekleidung: "Wir sind mit dem Verlauf der 'Tracht & Country Herbst 2013' sehr zufrieden. Die Messe hat seit 40 Jahren einen hohen Stellenwert für unser Unternehmen. Die Wertigkeit ist da und der gemeinsame Auftritt für das Thema wird vom Kunden gut angenommen."

Resultate der Fachbesucherbefragung brachten wieder hohe Akzeptanzwerte

Nicht minder positiv fielen der Ergebnisse der Fachbesucherbefragung durch das unabhängige Linzer market-Institut aus. Die überwiegende Mehrheit der Fachbesucher kam aus dem Trachtenmodeneinzelhandel (62,2 %), 14,4 Prozent aus dem Großhandel. Dabei waren mehr als die Hälfte (53,2 %) selbständige Unternehmer, 18,9 Prozent Geschäftsführer, und 10,8 Prozent nannten den Einkauf als ihren Tätigkeitsbereich, 5,4 Prozent Vertrieb und Verkauf, 4,5 Prozent Marketing und 3,6 Prozent Produktion. Neun von zehn Fachbesuchern der "Tracht & Country Herbst 2013" waren Entscheider, das heißt, sie agieren bei Investitionen, Anschaffungen oder Einkauf als ausschlaggebend oder mit entscheidend.

Fast alle Befragten zeigten sich mit der Messe insgesamt sehr zufrieden (Schulnoten 1 u. 2 = 90,1 %; plus 3 = 98,2 %). Ebenfalls nahezu alle Befragten (96,4 %) wollen die "Tracht & Country Herbst" Geschäftspartnern weiterempfehlen, und 88,3 Prozent gaben an, vom Messebesuch profitiert zu haben. Drei von fünf Interviewten hatten neue Produkte, nahezu ebenso viele (56,8 %) neue Anbieter entdeckt. Die auf der Messe präsentierte Produktpalette wurde von 85,6 Prozent befragten Fachbesuchern als vollständig qualifiziert.

Nach Meinung von mehr als einem Viertel (27,9 %) hat die Bedeutung der "Tracht Country Herbst" gegenüber anderen Informations- und Kommunikationsplattformen in den letzten Jahren sogar weiter zugenommen, sieben von zehn Befragten (70,3 %) schätzten die Bedeutung der Messe als unverändert hoch ein. Ebenfalls mehr als ein Viertel meinte außerdem, dass der Stellenwert der Messe in den nächsten Jahren weiter ansteigen werde.

Doch die Herbstausgabe der "Tracht & Country" fungiert nicht nur als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform, sie wird, orientiert man sich an den Umfrageergebnissen, auch von fast allen Fachbesuchern als Orderplattform genutzt. Bei der Befragung gaben 46,8 Prozent an, bereits gekauft oder bestellt zu haben, 45 Prozent gaben, demnächst Einkäufe oder Bestellungen zu tätigen. Was nicht verwundert, zeigten sich doch bei der Befragung drei Viertel (74,8 %) mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation ihrer Branche sehr, und gut die Hälfte (54 %) geht davon aus, dass sich die Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten merklich verbessern wird.

Bezüglich der Messe selbst hob die Mehrheit der Befragten folgende Kriterien besonders lobend hervor: gute Infrastruktur (93,7 %), Messeatmosphäre/Stimmung (90,1 %), große Auswahl an Produkten und Sortimenten (87,4 %), Information durch den Messeveranstalter vor und während der Messe (79,3 %), Orientierung in den Hallen (79,3 %), Anwesenheit aller für den Befragten wichtigen Aussteller (74,8 %), hohe Anzahl an Ausstellern (73,9 %) und große Anzahl an Neuheiten (66,7 %).

Auffallend an den diesjährigen Befragungsergebnissen erscheint zudem, dass die Interessensschwerpunkte des Fachpublikums eher vielseitig und relativ ausgewogen waren. Das aus der Befragung resultierende Bild (Mehrfachnennungen möglich): Trachtenmode (31,5 %), Hemden/Blusen (29,7 %), Designertrachten (26,1 %), Trachtenschmuck (25,2 %), Modeschmuck (23,4 %), Landhausmode (22,5 %), Taschen/Gürtel (22,5 %), sportive Trachtenmode (22,5 %), Lederbekleidung (20,7 %), Tücher/Schals (19,8 %), Kindertrachten (15,3 %), Strick (15,3 %), klassische Mode (14,4 %), Hüte/Mützen (13,5 %) und Schuhe (13,5 %).

Highlights der "Tracht & Country Herbst 2013"

In Halle 1 fanden nicht nur zweimal täglich Trendmodenschauen statt, sondern hier waren auch das "Alpine Lifestyle Center" und das "Trachtendorf" angesiedelt. Das neue Design der Halle, die über den Eingang Mitte auf kürzestem Weg erreichbar war, rundete für die Fachbesucher optisch und angebotstechnisch das Gesamtbild der Branche ab. Kreative, unkonventionelle Ideen neben traditioneller Handwerkskunst, eine spannende Symbiose, die das Fachpublikum auch auf der "Tracht & Country Herbst 2013" überzeugt hat. So bot das "Trachtendorf" Einblicke in altes Kunsthandwerk, wie das Besticken von Goldhauben, die Federkielstickerei oder die Kunst des Webens und Spinnens. Im "Alpinen Lifestyle Center" wurde die Tracht von jungen Designern neu inszeniert und interpretiert und Altes mit Neuem auf innovative Weise verwoben. In der "News Area" wiederum präsentierten sich junge Kreative, die erstmals auf der "Tracht & Country" ausstellten.

Mehr als Gag: Alpines Speeddating

Die "Tracht & Country Herbst" ist der kommunikative Treffpunkt der Branche am Ende des Sommers. Langjährige Kontakte pflegen, in angenehmer Atmosphäre neue Geschäftspartner kennenlernen und sich mit Branchenkollegen austauschen - dafür gibt es kaum einen besseren Boden als eine Fachmesse wie die "Tracht & Country". Wer den einen oder die andere besser kennenlernen möchte, hatte dazu am Abend des ersten Messetages (Anm. Freitag, 30. 8.) die beste Gelegenheit. Denn der traditionelle Branchenabend brachte diesmal die Leute beim "Alpinen Speeddating" zusammen. Wem eine Minute Gesprächszeit mit dem Gegenüber zu wenig war, dem standen nicht nur der gesamte Abend des gemütlichen Get-togethers, sondern noch die anderen Messetage für vertiefende Gespräche zur Verfügung.

Außerdem bot die Herbstausgabe 2013 der "Tracht & Country" Gelegenheit, zwei Bestandsjubiläen prominenter Unternehmen zu feiern. Für "Tracht & Country"-Messeleiter Mag. Wilfried Antlinger die besten Beispiele für die stete Weiterentwicklung der Tracht: "In der Trachtenmode ist mehr Bewegung drinnen als in der Mode, die sich allerdings ihrerseits immer mehr von der Tracht inspirieren lässt. Und sie liegt ungebrochen im Trend, was auch Unternehmer beweisen, die auf jahrelange Erfolge zurückblicken können - hier galt es heuer das 60-Jahr-Jubiläum von 'Sportalm' und die 25-jährige Erfolgsgeschichte von 'Mothwurf' hervorzuheben".

Erfolgslauf prolongieren

Nach dem Erfolg der T&C-Herbstausgabe 2013 sind die Vorzeichen vielversprechend, dass sich der positive Trend auch bei den Frühjahrsveranstaltungen 2014 fortsetzen wird. Die nächste Ausgabe der internationalen Modefachmesse für Trachten- und Landhausbekleidung "Tracht & Country" wird vom 28. Februar bis 2. März 2014 im Messezentrum Salzburg stattfinden. Schon einige Wochen zuvor, am 21. und 22. Jänner 2014, wird in der Brandboxx Salzburg die Pre-Show, die "Tracht & Country Premiere", in Szene gehen.

FACHTEIL MODE:

Von der Alm bis zur Yacht, von der City bis zum Fest

Von hauchzarten Pastells über krasse Neonfarben bis hin zu gedämpften Darks spannt sich die Farbpalette für die alpine Lifestylemode im Frühjahr/Sommer 2014. Glanzstoffe mit Stand, Leinen mit Knitter, zarte Transparenz von Tüll und Organza und dazu die immense Vielfalt "trachtiger" Details und schmückender Hingucker mit Glitzer und Glamour, Augenzwinkern und dem Touch seriöser Überlieferung - es tut sich was für Damen, und auch die Outfits für Herren stehen in nichts nach.

Zwischen den Extremen

Bei den Dirndln, den wahren Highlights der letzten Saisonen, lassen sich nun drei Gruppierungen ausmachen, die sich zwischen den extremen Wies'n-Dirndln und den schlichten beinah ernsthaften, dunklen Dirndln - natürlich mit gewissen Extras in Verarbeitung und Metall- oder Glitzerbeschmückung, aber: dezent. Und zwischen den Extremen tummelt sich das breite Feld der fröhlichen, kleidsamen, ewig-jungen Dirndln mit dem althergebrachten Sexappeal.

Von schrill bis soigniert

Zum einen sind da die spektakulären Wies'n-Dirndln, die auffallender gar nicht mehr gestylt und "aufgebrezelt" werden können. Und längst nicht nur auf dem Oktoberfest als Dresscode gelten! Keine volkskundliche Vorgabe und kein Limit bei Farben und Zierrat. Synthetische Zuckerlfarben von Neonpink bis Grelltürkis und Kanariengelb, Giftgrün mit Rosa, Quietschblau mit Schneeweiß, Rüschen und Strasssteinchen, Boa-Federfransen, hoch poliertes Silber (muss nicht echt sein), Seidenbänder als Schnürungen, die die Trägerinnen wie in "Geschenkverpackungen" erscheinen lassen. Überraschungen im Detail, Überraschungen im Schnitt - etwa wenn das hochgeschlossene Stehkragendirndl sich "hintenrum" als großzügig rückenfrei erweist. Das andere Extrem zeichnet sich mit den dunklen Modellen in schlichter Ernsthaftigkeit ab. Tannengrün und Dunkelblau, metallisches oder pflanzliches Braun, Holunderbeere plus Moosgrün, Oliv mit Himbeertupfen. Neue Minimals treten auf, kleine Punkte oder Blättchen, Ranken und Unis. Mustermix und Musterbesätze sowie Paspeln setzen gedämpfte Kontraste. Glitzer hält sich in Grenzen, die Dame gibt sich soigniert.

Rosé und Grasgrün

All die fröhlichen Dirndln zwischen den Extremen zeigen sich bei aller Raffinesse bezaubernd-betörend-feminin, vielleicht gelegentlich auch ein wenig lieb-naiv. So soll's auch sein, so war es immer schon.

Appetitliche Farbtöne von ätherischem Rosé mit feinem Hellgrün, puderigen Beerentönen und überstaubten Pflaumenton, Altrosa und Zyklame, Bleu bis Zarttürkis schmeicheln der Trägerin ebenso wie die klassischen Dirndlfarben mit Lila und Mittelgrün und Rosa und Rot und Blau und, und ...

Jacquard-Oberteile, Uniröcke mit Jacquardbordüre, Wäsche- und Küchenkaros, Bettwäsche-Florals, Rosen- und Röschenprints. Dirndlröcke schwingen A-förmig ums Knie, gestützt von (meist) unsichtbaren Petticoats.

Dazu trägt "frau" kurze aufwändig gestrickte Jäckchen in Ajour oder leichtem Sommerwalk.

Zurück zum Kleid

Doch der Trend wendet sich in der Trachten- und Countrymode wieder verstärkt dem Kleid zu, das sich aus dem Dirndl heraus entwickelt hat, woran oft nur noch Details erinnern, etwa der "Froschgoscherlrand" der Etui-, Shift- und Hängekleider. Entsprechend einer puristischen Linie kommt (Knitter-)Leinen zu neuen Ehren, für (Schößchen-)Jacken, Bleistift- und Glockenrock. Der Edelkontrast dazu: Spitzen im Lagenlook, Ton in Ton oder in Kontrastfarbe.

Feineres Leinen mit ruhigerer Oberfläche findet sich bei Hängekleidern und Stufenröcken in "abgenützten" Farben, betont schlicht und erinnernd an "Arte Povera". Und da es ohne Gegensätze zu fade wäre, sei nochmals an Strass, Borten, Häkelbordüren, eingefasste Medaillons, Glanzdamaste und Federn erinnert! Dazu Folklore in uneingeschränkter Farblust, mal russisch oder ungarisch inspiriert, mit Perlen und Samt aufgepeppt, oder auch nordisch-maritim, à la Holländermädl mit Marine und Weiß - oder man fühlt sich bei eleganter Ausführung gar an Yachting erinnert.

Was ist mit der Lederhose?

Kein Ende in Sicht! Herren tragen Lederhosen in allen Längen, vom Saum bis knapp übers maskuline Knie oder darüber hinab. Neu formulierte Stickereien sorgen für Schmunzeln, grelle Bänder halten die kurzen Seitenschlitze zusammen, gekreuzte Hosenträger gewähren Sicherheit. Rauleder ist meist künstlich gealtert und "abgeschabt", hingegen gibt sich Nappa frisch und glänzend neu, ob in Schwarz oder Grau.

Stopp! Auch Damen beanspruchen Lederhosen für sich - superkurze Pants mit Latz, in Grellzyklam, Kardinal, Neonsenf, immerzu mit Kontraststickerei, in Glatt- oder Rauleder. Solcherlei ist natürlich die Alternative zum Wies'n-Dirndl.

Herren wie Damen setzen immer wieder auf Vichykaros, sehr oft Blau/Weiß - Bayern lässt häufig grüßen. Vichy für Hemden und Blusen, als Rückenpartie für Herrengilets, die vorne mal in besticktem Samt oder blitzblauem Uni daherkommen.

Beste Verarbeitung in edlen Qualitäten

Um sich von Billiganbietern abzugrenzen sind edle Hemden und Blusen sehr aufwändig verarbeitet. Material- und Mustermix, Strukturpartien, perfekte Stickereimotive, ausgewählte Knöpfe, edle Spitzen für Damenmodelle - die Qualität ist hoch angesiedelt, wie in den Angeboten der "Messe für alpinen Lifestyle" seit jeher Usus.

Die Kombimode für Frühjahr und Sommer verbindet Leinen und Taft für Kostüme, Leinen, Strick und Leichtloden für Herren-Outfits, und klare Farben treffen aufeinander, für Damen und Herren: Saftiges Orange mit intensivem Leuchtgrün, kräftigem Bronze- und Kupferbraun.

Ankle-Boots und Wadlstutzten

Accessoires passen sich den gegebenen Tendenzen an: Von Haferlschuhen in allen Farben über Schnallenpumps und Ankle-Boots mit Trachtendetails bis hin zu silbernen Plateausohlen-Stilettos. Auch Strümpfe, Socken und Stutzen müssen sich einfügen: von Herz- und Blumerl- und Klimbim-verzierten Lochstutzen und geschnürten Wadlstutzen bis hin verruchten Netzstrümpfen. (+++)

