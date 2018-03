ORF SPORT +: Live-Übertragung vom Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Spanien und "Ohne Grenzen"

Am 5. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 5. September 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich - Spanien um 20.15 Uhr, das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 22.30 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 23.00 Uhr.

Erfolgreich startete das U21-Nationalteam in die EM-Qualifikation:

Die Elf von Werner Gregoritsch gewann zum Auftakt gegen Albanien auswärts mit 1:0. Torschütze für Österreich war der zur Pause eingewechselte Robert Zulj in Minute 54 nach einem Assist von Marcel Sabitzer. "Das war ein sehr schweres Spiel. Wir haben phasenweise gut kombiniert und die Partie nach der Anfangsphase gut in den Griff bekommen. Nach dem Tor haben wir aber etwas den Faden verloren. Die Spieler haben bis zum Schluss alles gegeben. In der letzten Viertelstunde haben die Albaner alles nach vorne geworfen, wir haben aber die drei Punkte mit einer Willensleistung eingefahren", freute sich Teamchef Werner Gregoritsch. Am 5. September in Graz trifft die Mannschaft jetzt mit Titelverteidiger Spanien auf den schwersten Gegner der Qualifikation. Kommentator ist Michael Bacher. Herbert Prohaska analysiert als Experte das Spiel.

In der ersten Sendung nach der Sommerpause wirft das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" einen Blick zurück auf die erfolgreichen Weltmeisterschaften der Leichtathleten und Schwimmer im Sommer. Zu Gast im Studio ist Georg Tischler, Silbermedaillengewinner im Kugelstoßen. Weiters bringt "Ohne Grenzen" Beiträge über Para-Kanu, über die Kärnten-Rallye mit Reini Sampl und über den steirischen Integrationstag.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 4. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at