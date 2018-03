VP-Hoch: Warum so nervös, Herr Deutsch!?

Wien (OTS) - "Warum so nervös, Herr Deutsch!? Die schlechten Umfragewerte der SPÖ in Wien haben sich die Genossen selbst zuzuschreiben und aufgrund der desaströsen Performance der rot-grünen Koalition in Wien redlich verdient", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion auf die heutigen Aussagen von SPÖ-Landesparteisekretär Deutsch.

"Derartige polemische Wortkaskaden sind komplett fehl am Platz. Wenn Kollege Deutsch aber wieder einmal zur Feder greifen sollte, dann wäre ihm anzuraten sich endlich um die Themen Mariahilfer Straße, Gebührenwahnsinn, Verkehrs- und Arbeitsmarktpolitik zu kümmern und keinen unnötigen Populismus zu verbreiten. Das wäre dann endlich im Sinne der Wienerinnen und Wiener, die unter der rot-grünen Politik in Wien massiv leiden", so Hoch abschließend.

