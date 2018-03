ORF III geht mit "Arabeske" und Fassbinders "Lola" in die letzte Runde des "kult.Filmsommers" mit Robert Dornhelm

Am 5. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 5. September 2013, präsentiert ORF III wieder die "Forum Alpbach Wirtschaftsgespräche". Um 19.45 Uhr bittet ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs mit Katharina Norden die Gründerin der Three Coins GmbH zum Gespräch. Die Wirtschaftsexpertin, Juristin und Politikwissenschafterin beschäftigt sich mit Eigeninitiativen und innovativen Unternehmensmodellen im sozialen Sektor. Das Gespräch hat insbesondere das Verhältnis und die Wechselbeziehungen zwischen Real- und Finanzwirtschaft zum Thema, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert haben.

Im Hauptabend lädt Starregisseur Robert Dornhelm ein letztes Mal zum ORF-III-"kult.Filmsommer". Um 20.15 Uhr präsentiert er Stanley Donens Film "Arabeske" aus dem Jahr 1966, ein freches, buntes Krimi-Verwirrspiel über Doppelgänger, feindliche Agenten und undurchsichtige Geheimdienste: eine Hommage an Alfred Hitchcock mit Gregory Peck und Sophia Loren. David Pollock, Professor für alte Sprachen in Oxford, gerät in ein aufregendes Spionageabenteuer, als ihn ein arabischer Millionär zur Entzifferung einer Hieroglyphenschrift anheuert. Da begegnet Pollock der schönen Yasmin, die ihm anvertraut, dass er umgebracht werden soll, sobald er das Rätsel der Hieroglyphen gelöst hat.

Der von Robert Dornhelm präsentierte "kult.Filmsommer" endet um 22.00 Uhr mit Rainer Werner Fassbinders Film "Lola", einer Satire auf das florierende Wirtschaftswunderland Westdeutschland und die restaurative Atmosphäre der Adenauer-Ära der 1950er Jahre mit Armin Mueller-Stahl und Mario Adorf. Der neue Baudezernent Herr von Bohm kommt in eine kleine spießige Kleinstadt, in der die Honoratioren der Stadt nach der Pfeife des Baulöwen Schuckert tanzen, dessen Villa ein getarntes Bordell ist. Von Bohn lässt sich nicht korrumpieren und wird zum Außenseiter des Städtchens. Da lernt er Marie-Louise kennen, die ein Doppelleben als Prostituierte "Lola" führt - und verliebt sich in sie.

