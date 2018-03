Becker: Jugendaustausch erhöht Jobchancen

EU-Abgeordneter unterstreicht Bedeutung der EU-Jugend- Mobilitätsprogramme zum 25-jährigen Jubiläum

Brüssel, 4. September 2013 (OTS) "Die Teilnahme an Austauschprogrammen wie Erasmus ist nachweislich ein Vorteil bei

der Jobsuche für junge Menschen. Die Wirtschaft weiß die Initiative der Jugendlichen und deren gewonnene Erfahrungen zu schätzen", so Heinz K. Becker, Beschäftigungs- und Bildungssprecher der ÖVP im EU-Parlament zum 25-jährigen Jubiläum der Jugend-Mobilitätsprogramme der EU und zu 20 Jahren erfolgreicher Umsetzung in Österreich. Lead ****

"Erasmus stärkt wichtige berufliche Fähigkeiten und Kompetenzen, erweitert den persönlichen Horizont und ist wirksame Waffe im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit", so Becker. "Dem EU-Parlament ist es gelungen, bei den Verhandlungen zum neuen langjährigen EU-Budget den Betrag für die Jugend-Mobilitätsprogramme bedeutend zu erhöhen", freut sich Becker.

Zum 25-jährigen Jubiläum der Jugend-Mobilitätsprogramme der EU würdigt der EU-Abgeordnete die enorme Leistung aller Beteiligten:

"Von EU-Kommission, EU-Parlament, den Nationalagenturen für lebenslanges Lernen und dem Jugendministerium, bis hin zu den Beteiligten des Programms 'Jugend in Aktion', den Schulen und Universitäten, sowie der Bundesjugendvertretung, haben alle in Österreich über zwei Jahrzehnte an einem Strang gezogen, um dieses Herzstück der europäischen Bildungspolitik zu einem Erfolg für Österreich zu machen", so Becker abschließend.

