FP-Ebinger ad Mailath-Pokorny: Musical Halle in Wien längst überfällig

FPÖ fordert vorab Nutzungskonzept für bisherige Spielstätten

Wien (OTS/fpd) - Dass sowohl das Ronacher als auch das Raimundtheater für eine kostendeckende Bespielung mit Musicals jeweils zu klein sind, weiß man nicht erst seit gestern. Der Plan, nun eine neue Musical Halle mit 2000 bis 2500 Sitzplätzen zu errichten, sei daher durchaus zu begrüßen, sagt heute der Kultursprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Mag. Gerald Ebinger, "dafür würde sich der Hauptbahnhof hervorragend anbieten. Das hätte den Vorteil, dass das neue Stadtviertel auch am Abend mit Kultur und Leben erfüllt wird und sich im Umfeld auch Gastronomie ansiedeln könnte."

Trotzdem müsse vorab eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung für die beiden bestehenden Theater ausgearbeitet werden. Schließlich wurde das Ronacher erst um knapp 50 Millionen Euro saniert. Ebinger schlägt daher vor, das Theater als "Kleinkunstbühne" zu etablieren. Kabarett füllt heutzutage locker 1000 Sitzplätze und könnte so ohne Subvention erhalten bleiben. Das Raimundtheater bietet sich als "Operettenbühne" an. Wien ist auf der ganzen Welt berühmt für die Kultur, für den Wiener Walzer, für die Operette. "Wird eine Lösung in dieser Weise ins Auge gefasst, wäre das sicherlich auch positiv für den derzeit ausufernden Subventionsbedarf der Vereinigten Bühnen Wien", schließt Ebinger. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794