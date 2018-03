VOR begrüßt Stärkung des ÖBB-Angebots auf der Westbahnstrecke

Gleichzeitig gilt der Appell an die WESTbahn, vom angekündigten Pendleraufschlag abzusehen.

Wien (OTS) - Für den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) als Koordinator des öffentlichen Verkehrs in den drei Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland stehen die Fahrgastinteressen im Vordergrund. Daher hat sich VOR in intensiven Gesprächen für eine Angebotserweiterung der ÖBB ausgesprochen und begrüßt die rasche Entscheidung, zusätzliche Züge auf der Westbahn-Strecke einzusetzen. Damit können Mehrkosten durch die "Pendlerpauschale" der WESTbahn für tausende Pendler abgewendet werden.

"Die Fahrgäste haben für uns Vorrang, daher haben wir uns in Gesprächen intensiv um eine rasche Lösung des Problems eingesetzt. Wir danken der ÖBB für die Entscheidung, zusätzliche Intercity-Halte einzuplanen", so die VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn und Wolfgang Schroll. Der Hintergrund: Die WESTbahn will ab 9. September einen Aufschlag auf Verbund-Tickets einheben und damit tausenden Pendlern Mehrkosten aufbürden. Die eben kommunizierte Entscheidung der ÖBB, zusätzliche Halte einzulegen, ermöglicht den Fahrgästen, ohne Zusatzkosten mit Verbundtickets zu fahren. Kein anderes Unternehmen verlangt im Verkehrsverbund Aufschläge auf Zeitkarten, wie dies die WESTbahn tun will. "Wir appellieren an die WESTbahn noch einmal, eine kundenfreundliche Lösung für seine wirtschaftlichen Überlegungen zu finden", so Thomas Bohrn und Wolfgang Schroll einhellig. Andernfalls muss davon ausgegangen werden, dass tausende Pendler auf das nunmehr deutlich verbesserte Angebot der ÖBB umsteigen. Durch das Angebot der ÖBB ist es nun weiterhin möglich, mit Verbundtickets ohne Aufpreis alle Öffis in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zu nutzen - und damit den Erfolgsweg des VOR weiterzuführen.

