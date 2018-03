Hundstorfer, Heinisch-Hosek, Brauner feiern 60 Jahre Top-Ausbildung mit Wiener Stadtwerke-Lehrlingen

Lehrlingstag 2013: 120 neue Lehrlinge starteten ihre Ausbildung, Fest mit hunderten Stadtwerke-Lehrlingen im Straßenbahnmuseum

Wien (OTS) - Fast 500 Lehrlinge der Wiener Stadtwerke feierten am Mittwoch gemeinsam mit prominenten Gratulantinnen und Gratulanten im Wiener Straßenbahnmuseum ein rundes Jubiläum: Seit 60 Jahren werden bei den Wiener Stadtwerken Lehrlinge ausgebildet. Beim Lehrlingstag beging man dieses Jubiläum mit einem umfassenden Programm. Neben dem traditionellen Höhepunkt der jährlich stattfindenden Veranstaltung, dem Überreichen der Lehrverträge an die 120 neuen Lehrlinge, trafen die jungen Auszubildenden auf hochkarätige Polit-Prominenz. Bei einem "Runden Tisch" diskutierten Lehrlinge mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner und GdG-Vorsitzender Christian Meidlinger über die Zukunft der dualen Berufsausbildung und die Chancen von Lehrlingen am Arbeitsmarkt.

Überreicht wurden die Lehrverträge von Wiener Stadtwerke-Vorstandsdirektorin Gabriele Domschitz: "Die fachlich exzellente Ausbildung der Jugendlichen steht im Vordergrund, bei uns werden jedoch auch Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, Teamgeist und Kommunikation gleichrangig gefördert". Durch die internen Coachings und Weiterbildungsmaßnahmen erhalten die insgesamt rund 450 Lehrlinge der Wiener Stadtwerke eine rundum solide Ausbildung, sagte Domschitz.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ließ es sich auch heuer trotz Wahlkampf-Stress nicht nehmen, am Wiener Stadtwerke Lehrlingstag teilzunehmen. Früher selbst einmal Lehrling in einem Wiener Betrieb, spricht der Sozialminister aus eigener Erfahrung: "Eine abgeschlossene Ausbildung in einem Beruf mit guten Zukunftschancen ist entscheidend für den weiteren Karriereverlauf. Top-Unternehmen wie die Wiener Stadtwerke bieten eine optimale Ausbildung und wirken damit der Jugendarbeitslosigkeit entgegen."

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek zeigte sich erfreut, dass es den Wiener Stadtwerken gelingt, junge Frauen auch in technischen Berufen Karrierechancen zu bieten: "Seit vielen Jahren versuchen wir, jungen Frauen für klassische Männerberufe zu interessieren. Bei den Wiener Stadtwerke gelingt das schon recht gut, sie können wirklich stolz auf das Erreichte sein. Erst im Vorjahr gab es dafür auch einen AmaZone Award."

Vizebürgermeisterin Renate Brauner in ihrem Statement: "Eine fundierte Berufsausbildung ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für Jugendliche von größter Bedeutung. Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte für Wiens Wirtschaft, die Wiener Stadtwerke tragen dazu entscheidend bei."

Im Anschluss an den Talk mit den Polit-Promis wurden im Rahmen des Wiener Stadtwerke-Lehrlingstages die ausgelernten Lehrlinge ausgezeichnet und verabschiedet. Bei den Wiener Stadtwerken werden derzeit rund 450 Lehrlinge in zwölf verschiedenen Lehrberufen ausgebildet. Von der Elektrotechnikerin über Bürokaufmann/-frau bis hin zu Floristen. Damit zählen die Wiener Stadtwerke zu einem der größten Ausbildungsbetriebe Wiens und zu den Top 10 Österreichs. Jährlich werden zudem mehr Lehrlinge aufgenommchristopen als Bedarf besteht, um auch der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

SERVICE: Fotos vom Lehrlingstag 2013 der Wiener Stadtwerke finden Sie unter http://mediathek.wienenergie.at/pindownload/login.do?pin=NOH8H Sollte der Link nicht funktionieren, unter http://mediathek.wienenergie.at/ den PIN-Code NOH8H eingeben.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadtwerke Holding AG

Mag. Thomas Geiblinger

Konzernpressesprecher

Tel.: +43 (01) 53 123 / 73953

thomas.geiblinger @ wienerstadtwerke.at

http://www.wienerstadtwerke.at