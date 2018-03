Streichel-Zoo auf der Mariahilfer Straße nimmt Gestalt an

Badeteich noch nicht fix, Hochseil-Klettergarten sehr wahrscheinlich

Wien (OTS) - Lämmer, Affen und ein paar Marienkäferln sollen die Hauptattraktion des grünen Streichel-Zoos in der Mariahilfer Straße sein, der direkt neben dem Kinderspielplatz situiert werden soll. In Sachen Badeteich werden wegen der darunter geführten Linie U 3 noch Gespräche mit den Wiener Linien geführt, bezüglich des affengeilen Hochseil-Klettergartens zwischen den Straßenlaternen sind nur noch Details mit der zuständigen MA-33 zu klären. Die Attraktivierung der Mariahilfer Straße schreitet also weiter zügig voran, berichtet das Wochenmagazin "Ave Maria" exklusiv. (Schluss)eh/scho/wua/scht

