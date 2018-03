XSENSE Fashion: Ema Savahl - so schön, selbstbewußt und sexy wie nie zuvor

Wien (OTS) - Ema Savahl ist ein führendes US-Label für gehobene Damen-Mode und besonders unter Stars bekannt und beliebt.

Als ersten Standort in Europa ist Ema Savahl ab sofort exklusiv in Wien im XSENSE Fashion Store am Parkring 12 im ersten Bezirk zu bewundern.

Die Kleider, Tops und Korsetts sind handgefertigt und Unikate. Ema Savahl kombiniert handgemachte und bemalte Stoffe mit Swarovski-Kristallen und Silikon-Ornamenten. Die Kleider schmiegen sich perfekt der Form des Körpers an und verleihen der Trägerin Eleganz und bringen ihre Schönheit voll zum Ausdruck.

Die Kleider sind für spezielle Events entworfen und fallen auf. Viele Stars tragen die Mode von Ema Savahl gerne zur Schau, wie zum Beispiel Katy Perry bei den Grammy Awards, Giuliana Rancic bei den SAG Awards oder Roselyn Sanchez auf dem Cover vom Cosmopolitan.

"Wer einmal ein Ema Savahl Kleid gesehen hat, möchte es haben. Wer einmal ein Ema Savahl Kleid getragen hat, verwandelt sich und fühlt sich so schön, selbstbewußt und sexy wie nie zuvor." [emasavahl.com]

Rückfragen & Kontakt:

Maik Berendt

office @ xsense.at

Tel.: 0660-2373638

Web: www.xsense.at

Facebook: www.facebook.com/XSENSE.VIENNA