futurezone.at in neuem Design

Das führende Technologie-Nachrichtenportal Österreichs wurde einem Facelifting unterzogen

Wien (OTS) - Nach zweieinhalb Jahren wurde dem führenden Technologie-Nachrichten-Portal Österreichs, futurezone.at, ein Facelifting verpasst. "Wir sind moderner und übersichtlicher geworden, starten mit dem neuen Channel "Science" und einer neuen mobilen Seite", erklärt futurezone-Chefredakteur Gerald Reischl. Webdesigner Ulf Harr verantwortet das Design: Bei gleich bleibendem Farbleitsystem wurde das Portal visuell aufgepeppt, eleganter und moderner gestaltet, ohne dabei den Fokus auf das Schlichte und Übersichtliche außer Acht zu lassen.

"Das neue, innovative Design der Futurezone fügt sich perfekt in das Design der KURIER Medienhaus Dachmarken ein und wird den Erfolgskurs des größten Nachrichtenportals Österreichs weiter forcieren," kommentiert Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus den Futurezone Relaunch.

Bessere Themen- und Artikelschwerpunkte Autoren in den Vordergrund

Viele Änderungen sind sofort ersichtlich, wie etwa der neue Grid mit den Haupt-Stories auf der Startseite und eine farbige Box, in der künftig die "Umfrage zum Tag", spezielle Themen oder auch besondere Artikel angekündigt werden. "Unser Ziel ist eine noch größere Anzahl an Artikeln in den Fokus zu rücken", so futurezone-Chefredakteur Reischl. Da wir das Technologie-Nachrichten-Portal Österreichs mit den meisten Exklusiv-Stories und eigenproduzierten Inhalten sind, wollen wir die Redakteure noch stärker in den Vordergrund rücken: Die Autoren der jeweiligen Artikel sind nun auch für die User einfacher erkennbar," ergänzt Reischl.

Neue Ticker-Version & Channel "Science"

Für User, die die futurezone häufiger am Tag besuchen und einen raschen Überblick über die neuesten Artikel in chronologischer Reihenfolge wünschen, gibt es direkt auf der Startseite die neue Ticker-Version.

Neu auf futurezone.at ist zudem der Channel "Science", "da wir uns künftig noch stärker um Wissenschafts- und Forschungs-Themen kümmern werden", so Reischl. Der Relaunch wurde auch genutzt, gleichzeitig eine übersichtliche, mobile Seite zu launchen, die für alle Betriebssysteme und mobile Endgeräte kompatibel ist.

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Reischl

futurezone Chefredakteur

gerald.reischl @ kurier.at

Tel.: 01/52 100-2822