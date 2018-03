Century Bridge stockt das China-Portfolio mit einem Investment von 32,8 Millionen USD in Hangzhou auf

Beijing Und Dallas (ots/PRNewswire) - Century Bridge Capital hat heute bekanntgegeben, dass sie 32,8 Millionen USD in ein Joint Venture mit Zhejiang Headway Real Estate investiert haben, um die Entwicklung eines Wohnprojekts für mittlere Einkommensschichten in Hangzhou, China, der Hauptstadt und größten Stadt der Provinz Zhejiang im östlichen China, durchzuführen. Das Projekt umfasst 321.119 Quadratmeter und befindet sich in New Lingping City in einem gut ausgebauten Stadtteil im Nordosten von Hangzhou. Die Finanzierung des Investments wurde vom Century Bridge China Real Estate Fund, L.P bereitgestellt. Dieses Investment knüpft an die kürzlich bekanntgegebene Investition von Century Bridge an, bei der in Höhe von 44,4 Millionen USD in ein Joint Venture zur Entwicklung eines Wohnprojekts mit 162.030 Quadratmeter in Wuhan, China investiert wird.

Hinsichtlich des Investments kommentierte der CEO von Century Bridge, Tom Delatour: "Das Hangzhou-Projekt steht im Einklang mit unserer Strategie, in Wohnprojekte für mittlere Einkommen in Städten der Tier-II-Klassifikation zu investieren, die von Chinas wachsenden Infrastrukturinvestitionen und dem kontinuierlichen Urbanisierungstrend profitieren. Als am nächsten gelegenes Wohnprojekt zur kürzlich fertiggestellten U-Bahn von Hangzhou bietet der Standort eine Verkehrsanbindung zur Innenstadt von Hangzhou in 25 Minuten mit der U-Bahn und gleichzeitig die Nähe zur Hochgeschwindigkeitsstrecke, mit der man Shanghais Hongqiao-Bahnhof in 40 Minuten erreichen kann. Darüber hinaus sind sowohl vollständig ausgebaute Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Einrichtungen und Bildungsinstitute vor Ort sowie neuere Einrichtungen wie beispielsweise hochwertige Büro- und Einzelhandelsflächen und ein nagelneues Krankenhaus. In Anbetracht dieser nahegelegenen Annehmlichkeiten und der Verkehrsanbindung ist das Projekt im Wohnungsmarkt für Hangzhous wachsende Bevölkerungsschicht mit mittlerem Einkommen sehr gut positioniert."

Der Präsident von Century Bridget, Wei Deng, fügte hinzu: "Die anerkannte lokale Sachkenntnis unseres Partners und Entwicklers Zhejiang Headway Real Estate wird ein unschätzbarer Vorteil sein, während wir sehr eng mit ihnen bei dem Bau, der Entwicklung und dem Vermarktungsprozess für das Projekt zusammenarbeiten. Sie verfügen über Jahrzehnte Erfahrung in der Projektentwicklung in ganz Hangzhou und im Großraum der Provinz Zhejiang und ihre etablierte Position als Vorreiter in Hangzhous aufstrebenden Außenbezirken machen sie zum idealen Partner für die Entwicklung dieses Typs von städtischem Bereich in Hangzhou."

Mit einer prognostizierten Zahl von 300 bis 400 Millionen Menschen, die in den nächsten 15 Jahren in die chinesischen Städte ziehen werden, werden Chinas kontinuierliche Urbanisierung und die Erfordernisse der Infrastruktur weiterhin das Wachstum in den Städten der Tier-II-Klassifikation fördern. Century Bridge Capital ist davon überzeugt, dass diese Dynamik ein gutes Vorzeichen für kontinuierliche Stabilität und Investmentmöglichkeiten im Wohnungsmarkt für mittlere Einkommen in Chinas Tier-II-Städten ist.

Century Bridge Capital ist eine Private-Equity-Firma mit Büros in Beijing, China, und Dallas, Texas. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in Wohnimmobilien für mittlere Einkommensschichten in Chinas wachsenden Tier-II-Städten. Der Century Bridge China Real Estate Fund, L.P., verfügt über mehr als 170 Millionen USD Gesamtkapital von neun globalen Institutionen.

