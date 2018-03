FPÖ-Kickl: Syrien-Kriegstreiber sollen Flüchtlinge übernehmen

Bomben helfen niemandem

Wien (OTS) - All jenen Nationen wie den USA oder Frankreich, die einen Militärschlag gegen Syrien in Betracht ziehen würden, sei ausgerichtet, dass sie neben ihren Kriegsschiffen auch gleich Transportschiffe für die zu erwartenden Flüchtlinge mitnehmen sollen, sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. "Wenn diese Staaten schon den Konflikt in Syrien verschärfen wollen, so müssen sie auch die Konsequenzen dafür tragen und die Opfer versorgen", so Kickl.

"Bomben helfen niemandem", betonte Kickl, der sich einmal mehr gegen eine militärische Intervention in Syrien aussprach. "So smart können die amerikanischen Smartbomben gar nicht sein, dass sie nicht auch unschuldige syrische Zivilisten von ihrem Leben befreien werden", warnte Kickl. Die aus den Bombardements resultierende Flüchtlingswelle dürfe nicht anderen Staaten umgehängt werden, sondern sei gefälligst von den Verursachern zu lösen, so Kickl.

"Die Europäische Union ist aufgerufen sich auf eine gemeinsame Syrien-Politik zu einigen und geschlossen aufzutreten. Ein ausscheren einiger Mitglieder wie Frankreich, kann nicht im Interesse der EU liegen", so Kickl. Europa müsse vielmehr zwischen den Konfliktparteien vermitteln und auf eine friedliche Beilegung des Bürgerkriegs hinarbeiten, betonte Kickl. Sich zum Helfer der US-amerikanischen Weltherrschaftspolitik und der türkischen Großmachtambitionen zu machen, wäre ein Armutszeugnis der EU", so Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at