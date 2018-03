H.P. Martin: EU-Schattenbanken-Regulierungsvorschlag lässt weiterhin 97 Prozent im Dunklen

Brüssel (OTS) - EU-Kommission legt lediglich Verordnungsvorschlag zu Geldmarktfonds vor / 97 Prozent der Schattenbanken-Regulierung wird weiterhin verschleppt / Erfolg der Brüsseler Finanz-Lobbyisten / Ein Drittel des weltweiten Finanzhandels bleibt damit im Dunklen und ein Brandbeschleuniger bei Finanzkrisen

Der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin aus Österreich, Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss und Autor der "Globalisierungsfalle", erklärt zu dem soeben veröffentlichten Regulierungsvorschlag der EU-Kommission

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_de.htm ) zu den

Schattenbanken:

"Vom gesamten Schattenbankwesen soll zunächst lediglich der Bereich der Geldmarktfonds, der europaweit auf 490 Milliarden Euro geschätzt wird, einer ernsthaften gesetzlichen Kontrolle unterworfen werden. Insgesamt umfasst das Schattenbankwesen aber in der Eurozone ein Volumen von 17 Billionen Euro. Dazu zählen vor allem Hedgefonds, private Beteiligungsgesellschaften ("Private Equity Fonds") sowie weitere Risikokapital- und Investmentfonds. Viele agieren hoch spekulativ.

Für all diese Bereiche, mithin 97 Prozent des Schattenbankwesens, präsentierte der EU-Binnenmarkt-Kommissar Michel Barnier heute lediglich eine Strategie in Form einer sogenannten "Mitteilung", welche das Arbeitsprogramm der Kommission ankündigt.

Damit wird aber die überfällige, umfassende Regulierung der Schattenbanken auf die lange Bank geschoben. Bei den Hedgefonds fehlen weiterhin Aufsichtsregeln, sogar bei den bescheidenen Offenlegungspflichten mangelt es an Durchführungsmaßnahmen (AIFM). Die unkontrollierten Geschäfte der Schattenbanken haben jedoch als Brandbeschleuniger erheblich zur weltweiten Finanzkrise beigetragen. Wenige Spekulanten profitieren, und bei einem Scheitern der hoch riskanten Geschäfte muss zumeist der Steuerzahler einspringen.

Das Volumen des weltweiten Schattenbanken-Systems betrug im Jahr 2011 rund 51 Billionen Euro. Das entspricht etwa einem Drittel des weltweiten Finanzsystems. Zum Vergleich: 2002 lag das Volumen der Schattenbanken "nur" bei 21 Billionen Euro, 2010 bei etwa 46 Billionen Euro. Die Schattenbanken stellen ein Systemrisiko dar. Seit langem fordere ich deshalb, dass Banken und auch Schattenbanken in einem einzelnen EU-Mitgliedsstaat nicht mehr so groß sein dürfen, dass sie in einem Nationalstaat zum Systemrisiko werden.

Das zögerliche Vorgehen der EU-Kommission belegt erneut, wie erfolgreich die 700 Finanz-Lobbyisten auf dem Brüsseler Polit-Parkett agieren. Die EU-Kommission fällt damit hinter die Forderungen des EU-Parlaments zurück, das im November 2012 in einer Entschließung eine wesentlich weitgehendere Kontrolle forderte, insbesondere da Schattenbanken und herkömmliche Banken oft eng und undurchsichtig miteinander vernetzt sind.

Die umfassende Regulierung der Finanzmärkte ist eine absolute Bringschuld der Politik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern."

