FPÖ-Hofer/Neubauer: Stärkung der Kaufkraft für Österreichs Senioren ist das Gebot der Stunde

Geld der Senioren fließt fast vollständig in die Wirtschaft

Wien (OTS) - Bei der heutigen Pressekonferenz mit dem Titel "Stärkung der Kaufkraft für Österreichs Senioren" präsentierten der stellvertretende Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs NAbg. Ing. Norbert Hofer sowie der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer die erforderlichen Maßnahmen, um den österreichischen Senioren ein Altern in Würde statt in Armut zu ermöglichen und gleichzeitig das Pensionssystem nachhaltig zu sichern.

"Wir sind mit der aktuellen Ausgangslage konfrontiert, dass immer mehr Pensionisten feststellen, dass sie sich mit Ihrer Pension das Leben nicht mehr leisten können. Eine von vielen Ursachen ist, dass die Pensionen seit 2006 insgesamt unter der bis dahin aufgelaufenen Inflationsrate angepasst wurden, gleichzeitig aber die Preise von Produkten des täglichen Bedarfs, vor allem von Lebensmitteln unverhältnismäßig in schwindelerregende Höhen geschnellt sind", so Hofer.

Die Senioren werden noch zusätzlich immer wieder nach Salamitaktik scheibchenweise beschnitten. Ein Beispiel ist die missglückte Schwerarbeiterregelung. Bisher war es so, dass man, um in die Schwerarbeiterregelung hineinzufallen, mindestens 10 Schwerarbeitsjahre in den letzten 20 Berufsjahren absolviert haben musste. Viele Menschen leisten jedoch vor allem in ihrer Jugend viele Jahre Schwerarbeit und wechseln dann im Alter auf leichtere Tätigkeiten. Verschleißerscheinungen haben sie trotzdem. "Daher fordern wir, dass Schwerarbeit immer angerechnet werden muss, unabhängig vom Zeitraum, in dem diese absolviert wurde" betont Hofer und kritisiert zudem, dass bei der Schwerarbeiterregelung häufig Abschläge bei der Pension gemacht werden. "Das darf nicht sein und ich setze mich dafür ein, dass, wer Schwerarbeit geleistet hat auch mit 60 abschlagsfrei in Pension gehen darf". Hofer weist in diesem Zusammenhang auch auf die Wichtigkeit der Freiwilligenarbeit hin und hebt die Leistung der freiwillig und unentgeltlich für Blaulichtorganisationen tätigen Menschen hervor. "Diese ehrenamtliche Tätigkeit muss angerechnet werden", so Hofer der in diesem Zusammenhang fordert, dass alle Menschen, die über Jahre hinweg Einsätze geleistet haben, zukünftig auch ein Jahr früher in Pension gehen können soll."

Um der Altersarmut der Menschen entgegenzuwirken fordert der freiheitliche Seniorensprecher eine Anpassung sämtlicher Pensionen um den sogenannten Preisindex für Pensionistenhaushalte. "Dieser liegt regelmäßig 0,2 bis 0,4 Prozent über dem Verbraucherpreisindex. Er berücksichtigt speziell für Pensionisten relevante Produkte und Leistungen und zeigt daher, dass Pensionisten stärker von Preissteigerungen betroffen sind als Durchschnittshaushalte", begründet Neubauer diese Forderung.

Die freiheitlichen Mandatare haben auch konkrete Maßnahmen zur Hand, woher das zusätzlich benötigte Geld dafür lukriert werden könnte. So erklärt Hofer, könnten beispielsweise die 599 Vorschläge des Rechnungshofes umgesetzt werden, die ein Einsparungspotential von acht bis fünfzehn Milliarden Euro beinhalten. Durch verschärfte Kontrollen könnten auch viele Milliarden dem Staat zugeführt werden, die durch Schwarzarbeit und Steuerbetrug verloren gehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass fast jeder Cent, den wir in die Pensionen investieren zu hundert Prozent wieder in die Wirtschaft fließt und sich der Kreislauf dort fortsetzt.

Die FPÖ befürwortet grundsätzlich das Drei-Säulen-Modell, wobei es bei der betrieblichen und der privaten Vorsorge eine Kapitalgarantie geben muss. "Bei der ersten Säule bekennen wir uns zum Umlageverfahren und zum Generationenvertrag. Das Ziel muss sein ein einziges System nach ASVG sein. Dieses würde einerseits zu mehr Gerechtigkeit führen und gleichzeitig weitere Kosten einsparen.

Was die Senioren von Bundeskanzler Faymann zu erwarten haben, das haben wir in der letzten Gesetzgebungsperiode gesehen. Von seinen vor der Wahl plakatierten Forderungen (siehe Standard vom August 2008) ist nichts geblieben: keine höhere Pensionsanpassung, keine Verlängerung der Hacklerregelung, die Invaliditätspension wurde eingeschränkt, der Alleinverdienerabsetzbetrag wurde gestrichen. "Wir werden nicht müde werden, den Senioren Österreichs die Wahrheit über die gebrochenen Versprechen der SPÖ zu sagen", so Hofer und Neubauer abschließend.

