Stronach/Lugar/Franz: Wir brauchen ein national einheitliches Gesundheitssystem

Reformen notfalls "auch gegen den Widerstand der Länder"

wien (OTS) - "Wir brauchen ein national einheitliches Gesundheitssystem und keine Klientelpolitik wie bisher. Die Ärzte müssen als unabhängige Experten gestärkt werden und mehr Zeit für die Patienten haben", erklärte Team Stronach Gesundheitsexperte Prim. Dr. Marcus Franz, ärztlicher Leiter des Wiener Hartmannspitals und Kandidat auf der Bundesliste für den Nationalrat in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Wir müssen alle Kassen zusammenfassen und auf eine reduzieren, die von Vorarlberg bis zum Burgenland transparente, gleiche medizinische Verhältnisse schafft", verlangte Lugar.

Derzeit etwa würden, so Franz, rund 4000 verschiedene Geldflüsse zwischen Kassen, Ärzten und medizinischen Versorgern hin und her geschoben, was nicht im Sinne der Effizienz des Systems sein kann. "Hier muss der Speck weg", verlangte Franz. Dieses Geld sei auch nötig, um notwendige Reformen zu beginnen und ein höheres Budget für Prävention zu haben. Im Gegensatz zur Gesundheitsreform der Regierung, die Franz als "Makulatur" bezeichnete, will der erfahrene Mediziner "auch gegen den Widerstand der Länder" Reformen einleiten, die diesen Namen wirklich verdienen.

Zudem müsse den niedergelassenen Ärzten die Zeit und Zuwendungen gegenüber ihren Patienten besser bezahlt werden, damit auch die Beratungsaufgaben verstärkt wahrgenommen werden können, verlangte Franz. Lugar wies auf das vom Team Stronach geforderte "Bonus-System" bei den Kassen hin, bei dem gesund lebende Menschen ihre Prämien an die Sozialversicherer teilweise rückerstattet bekommen würde.

