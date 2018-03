Korun zu Syriens Flüchtlingstragödie: Wir können mehr tun als derzeit geplant

Grüne: Neuansiedlungsprogramm wäre aktiver Beitrag zur Linderung von Flüchtlingskrisen

Wien (OTS) - "Die zugesagte Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Österreich ist ein wichtiges Zeichen, auch wenn es angesichts 2 Millionen Flüchtlinge in den Nachbarländern Syriens nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ein Ausmustern von Flüchtlingen nach Glaubensbekenntnis lehnen wir aber - wie auch humanitäre Hilfsorganisationen - ab. Humanitäre Katastrophen sind Katastrophen für alle Menschen, nicht nur für spezielle Konfessionen", kritisiert die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun, die Ankündigung von Außenministers Spindelegger nur christliche SyrerInnen aufzunehmen.

"Viele westliche Länder gehen bereits den Weg von Resettlement -Neuansiedlung von Flüchtlingen - und bieten jährlich fixe Kontingente für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in ihrem Staatsgebiet an. Das sind Menschen, bei denen die Flüchtlingseigenschaft bereits festgestellt wurde. Derzeit sitzen die Flüchtlinge den Nachbarländern Syriens fest. Wir sollten jetzt aktiv werden und jedes Jahr eine fixe Anzahl von Flüchtlingen zusiedeln lassen. Das wäre ein aktiver Beitrag zur Linderung von Flüchtlingskrisen. Diese Menschen müssen nicht erst Asylverfahren in Österreich durchlaufen, weil ihre Flüchtlingseigenschaft bereits feststeht. Sie können gleich in ein neues Leben starten", betont Korun.

