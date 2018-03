Sima: Neue Unterkunft für die Tiere im Kurpark Oberlaa

Die Wiener Stadtgärten bieten Alpakas und Brillenschafen ein neues Gehege.

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtgärten, zuständig für die Betreuung und Entwicklung von Wiens Parkanlagen, bieten auch so manchen Tierarten in der Stadt eine Heimat. So gibt es im Kurpark Oberlaa seit 1980 ein Tiergehege für verschiedene Haustierrassen wie Schafe und Ziegen. Seit 2012 haben drei Alpakas im Tiergehege ein neues Zuhause gefunden. Sie teilen sich ihre Unterkunft mit zwölf Kärntner Brillenschafen, einer selten gewordenen alten Haustierrasse. In diesem Sommer wurde die Tieranlage im Kurpark Oberlaa vergrößert und modernisiert und an die aktuellen Anforderungen in zoologischen Gärten angepasst.

"Ein Tiergehege wie dieses bietet den Kindern in der Stadt die Möglichkeit, Tiere in artgerechter Umgebung aus der Nähe zu beobachten und kennenzulernen, was gerade für Stadtkinder nicht immer einfach ist. Ich unterstütze diese Angebote der Wiener Stadtgärtner, denn unser Ziel ist es, dass sich junge Menschen mit Fragen des Tier-und Artenschutzes auseinandersetzen", so Umwelt- und Tierschutzstadträtin Ulli Sima. "Aus diesem Grund wurden die drei Alpakas als zusätzliches Angebot von der Bezirksvorstehung angekauft. Ich besuche mit meinen Enkelkindern sehr gern den Kurpark und das Tiergehege erfreut sich stets großer Beliebtheit", ergänzt Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner.

Luis Diego, Amigo und Ivan - drei Alpakas im neuen Tiergehege

Luis Diego und Amigo, die beiden Salzburger Alpakas und der Jüngste, Ivan aus Tirol, sind seit 2012 im Kurpark Oberlaa heimisch. Alpakas gehören zu den ältesten Haustierrassen und sind eine aus den Anden stammende domestizierte Kamelform. Alpakas haben ein ruhiges Wesen und sind soziale Tiere, die auch gerne auf Menschen zugehen. Alpakas sind gern gesehene Bewohner in Zoos und werden heute weltweit gehalten.

Die Alpakas teilen sich ihre neu gestaltete geräumige Unterkunft mit zwölf Kärntner Brillenschafe. Im Kurpark Oberlaa werden sie seit einigen Jahren bestens betreut, gezielter jährlicher Nachwuchs ist geplant.

Neues modernes Tiergehege

Mit der Aufnahme der drei Alpakas wurde es auch Zeit für eine Adaptierung der in die Jahre gekommenen Unterkunft. Das Tiergehege befindet sich auf einer eingezäunten Grünfläche von rund 10.000 m2 , die viel Auslauf im Freien bietet.

Das neue Stallgebäude wurde vergrößert und erhöht, im Außenbereich weist es Überdachungen auf, so finden die Tiere Schutz vor Regen oder praller Sonne. Neue Fenster sorgen für viel Licht, es gibt neue Tränken und Futterkrippen und die Möglichkeit, Teilbereiche des Stalls kurzfristig für Jungtiere oder kranke Tiere abzugrenzen.

Der Kurpark Oberlaa

Der Kurpark Oberlaa, am Südosthang des Laaer Bergs in Wien-Favoriten gelegen, ist aus dem Areal der "Wiener Internationalen Gartenschau 1974" entstanden. Ehemals ein Ziegel-Areal, wurde hier 1974 eine große Grünanlage für die WIG-Gartenschau geschaffen. Bereits 1969 gab es an der Oberlaaer-Schwefelquelle einen Kurbetrieb.

Der Zoo Hirschstetten

Die Tiergehege im Kurpark Oberlaa und im Pötzleinsdorfer Schloßpark sind neben dem Zoo Hirschstetten die beiden weiteren tierische Schauplätze der Wiener Stadtgärten.

Mit dem Zoo Hirschstetten betreuen die Wiener Stadtgärten einen großen zoologischen Garten inmitten der Blumengärten Hirschstetten in der Donaustadt. In den Blumengärten Hirschstetten leben seit Jahrzehnten Tiere, bereits in den 70iger Jahren wurden neben Gänsen und Enten auch einige exotische Tiere wie Flamingos gehalten. Der Tierbestand wuchs, 2006 wurde die tierschutzrechtliche Genehmigung "Zoologischer Garten" beantragt und vergeben, seitdem vergrößert sich die Anzahl der Tiere ständig.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Mediensprecherin StRin Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81359

Mobil: 0676 8118 81359

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.ullisima.at



Gabriele Thon

Öffentlichkeitsarbeiterin

Wiener Stadtgärten (MA 42)

Telefon: 01 4000-42352

Mobil: 0676 8118 42352

E-Mail: gabriele.thon @ wien.gv.at

www.park.wien.at