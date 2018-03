Bundesheer: Taucheinsatz zur Räumung von Kriegsrelikten in Oberösterreich

Taucher bargen mehr als 40 Granaten aus der Steyr

Wien (OTS/BMLVS) - In einem mehrstündigen Einsatz barg der Entminungsdienst des Bundesheeres am 3. September nahe Molln über 40 Artilleriegranaten aus der Steyr. Nach Berichten von Augenzeugen wurde die Munition während der Besatzungszeit in der Steyr versenkt.

Der Einsatz des fünfköpfigen Teams des Entminungsdienstes erfolgte unter schwierigen Bedingungen. In einem Sondierungstauchgang wurde der Zustand der Munition festgestellt und die Möglichkeiten für eine Bergung beurteilt.

Die starke Strömung an der Fundstelle sowie die schlechte Sicht forderten die Taucher. Die 7,5 cm Sprenggranaten selbst waren teilweise schon mit dem Untergrund verwachsen und konnten nur mit Werkzeugen vom felsigen Flussbett gelöst werden. Sie werden durch den Entminungsdienst einer Vernichtung zugeführt. Der Einsatz wurde in den Abendstunden beendet.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde heuer bereits zu mehr als 600 Einsätzen gerufen. Er trägt damit - gemäß dem Motto des Bundesheeres "Schutz und Hilfe" - wesentlich zur Sicherheit der Bevölkerung bei.

