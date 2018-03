Grüne Wien/Werner-Lobo: kültür gemma! fördert junge migrantische KünstlerInnen

Von den Grünen initiiertes Kulturprojekt thematisiert Ausgrenzung und Rassismus

Wien (OTS) - Der Kultursprecher der Grünen Wien, Klaus Werner-Lobo, bezeichnet das im Kulturausschuss beschlossene Projekt kültür gemma! als zentralen Beitrag zur Förderung von KünstlerInnen aus verschiedenen Herkunftsländern. Mit kültür gemma! wird die Vielfalt der in Wien lebenden Menschen auch in der Kultur und Kunst widergespiegelt. Den Grünen, die das Projekt initiiert haben, war es wichtig, Menschen mit Migrationshintergrund eine gleichberechtigte Teilhabe am Kulturleben zu ermöglichen und eine Umverteilung der dafür notwendigen Mittel zu erreichen. "Dass die ÖVP mit der FPÖ im Kulturausschuss gegen das Projekt gestimmt hat, zeigt wieder einmal dass sie mit Weltoffenheit nicht das geringste am Hut hat", so Werner-Lobo.

"Bei kültür gemma! geht es darum, die Exklusion der Zuwanderungsbevölkerung Wiens künstlerisch zu thematisiseren und gezielt junge migrantische KünstlerInnen zu fördern", so Galia Baeva-Stadlbauer, eine der Projektleiterinnen von kültür gemma!.

"Wir freuen uns, dass dieses erfolgreiche Projekt bereits in die zweite Runde geht und haben vor, dass in Zukunft noch mehr junge MigrantInnen auf diese Weise gefördert werden", so Werner-Lobo abschließend.

