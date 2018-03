PVÖ-Todt: Unter FPÖ-Sozialministern gab es die größten Pensionskürzungen der Zweiten Republik

Pensionisten vergessen schwarz-blauen Pensionsraub nicht - SPÖ ist Garant für sichere Pensionen

Wien (OTS/SK) - "Die Pensionistinnen und Pensionisten vergessen den schwarz-blauen Pensionsraub nicht! Die FPÖ-Sozialminister haben die schlimmsten Pensionskürzungen der Zweiten Republik zu verantworten", reagiert Pensionistenverbands-Generalsekretär Bundesrat Reinhard Todt auf den heutigen Versuch der FPÖ, sich einmal dem Thema Pensionen zu widmen. ****

Todt: "Die Aussagen der FPÖ-Mandatare Neubauer und Hofer sind ein Affront gegenüber der älteren Generation. Oder glauben die 'blauen Pensionsräuber' wirklich, dass Österreichs PensionistInnen vergessen haben, dass mit Angelobung der schwarz-blauen Regierung eine 'Soziale Eiszeit' über sie hereinbrach?"

"Wenn eine Partei wie die FPÖ es sich erlaubt, angebliche 'Übergenüsse' aus SPÖ-Zeiten im Nachhinein von den Pensionisten wieder abzuziehen; wenn eine Partei wie die FPÖ es sich erlaubt, in Zeiten der Hochkonjunktur alle Pensionen im Jahr 2004 und 2005 um nur knapp 10 Euro und damit meilenweit unter der Teuerungsrate anzuheben und gleichzeitig durch eine Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages die Pensionen - selbst die kleinen -real netto zu kürzen; wenn eine Partei wie die FPÖ es sich erlaubt, eine völlig unnötige Ambulanzgebühr einzuführen; wenn diese Partei jetzt plötzlich im Wahlkampf die Pensionisten entdeckt, dann wissen alle, wie vordergründig derartige Aktionen sind", kritisiert der PVÖ-Generalsekretär.

Und Todt weiter: "Die FPÖ spuckt nur große Töne. Sobald sie an der Macht ist, arbeitet sie gegen die Pensionisten und ausschließlich in die eigene Tasche, wie die zahlreichen Skandale rund um die FPÖ beweisen, die bis heute die Gerichte beschäftigen.

"Die Pensionistinnen und Pensionisten wissen, auf wen sie sich verlassen können und wer auf ihrer Seite steht: Die SPÖ mit Bundeskanzler Werner Faymann und SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Sie stehen für Verlässlichkeit und Vertrauen. Mit der SPÖ wird es kein vorzeitiges Anheben des Frauenpensionsalters gegen. Die SPÖ wir die Kaufkraft bei den Pensionen sichern! Die SPÖ hat unser hervorragendes Pflegesystem sogar noch ausgebaut! Das ist der Unterschied zur 'sozialen Eiszeit' unter Schwarz-Blau bei den Pensionisten", so Todt weiter.

"In Wahlkampfzeiten predigen Strache und Co. vollmundig die Nächstenliebe. Wie man jedoch weiß, handelt die FPÖ aber getreu dem Motto 'Man ist sich immer selbst der Nächste' und bereichert sich auf Kosten der Steuerzahler und sozial Schwachen", so Todt abschließend. (Schluss) ps/mp

