FPÖ Darmann/Schratter fordern: Objektivierungsgesetz optimieren und in der Verfassung verankern!

Klagenfurt (OTS) - Der Kärntner FPÖ-Spitzenkandidat zur NR-Wahl Gernot Darmann sowie die FPÖ-Landesparteisekretärin Nina Schratter übten heute im Zuge einer Pressekonferenz heftige Kritik an dem derzeit praktizierten SPÖ-Postenschacher unter Landeshauptmann Peter Kaiser im Landesdienst und legten ein umfassendes Forderungspaket in diesem Zusammenhang vor:

So fordern die Freiheitlichen eine Sondersitzung des Kärntner Landtages zum Thema "Nein zum SPÖ-Postenschacher. Sicherung des Kärntner Objektivierungsgesetzes". In dieser Sitzung wird die FPÖ schonungslos die ganzen Postenbesetzungen aufzeigen. Das Kärntner Objektivierungsgesetz soll nicht nur in optimierter Form verankert, sondern auch auf die kommunale Ebene erweitert werden und in die Verfassung kommen. Dafür wird in der Sonderlandtagssitzung ein Dringlichkeitsantrag eingebracht.

Darmann erinnert daran, mit welchem Versprechen die SPÖ bei der letzten Landtagswahl angetreten ist, nämlich um Kärnten positiv zu verändern. "Jetzt erleben wir jedoch den zuvor befürchteten Rückfall in die Wagner-Ära, in der allein das rote Parteibuch Regie führte, und der seit Monaten durch LH Kaiser forciert wird", so Darmann, der darauf verweist, dass das unter Jörg Haider eingeführte Objektivierungsgesetz ein Meilenstein und wegweisend für Österreich war. "Der Gesetzesbruch, der derzeit stattfindet, ist schnellstens abzustellen", verlangt Darmann und kündigt auch rechtliche Schritte seitens der Freiheitlichen an.

Die Chancengleichheit müsse laut Schratter für alle Bürger im Land gewahrt bleiben. Kaiser wolle laut seinen Aussagen seine Vertrauensleute installieren. "Parteigänger gehören jedoch in die Parteizentrale und nicht in den Landesdienst, so Schratter "Wir wollen verhindern, dass permanent Recht gebrochen und im Nachhinein durch Scheinobjektivierungen kaschiert wird. Der ehemalige SPÖ-Pressesprecher, der nun mittels Dringlichkeitsparagraphen als Leiter im Landespressebüro installiert wurde, hat für alle Regierungsmitglieder zuständig zu sein", so Schratter.

Auch Empfehlungen des Landesrechnungshofes werden in dieser Causa ignoriert, die Verwaltung aufgeblasen. Schratter verweist auch darauf, dass die nun von Kaiser in den Landesdienst gehievte Landesfrauenbeauftragte weisungsfrei und unabhängig arbeiten müsste. "Nun findet sich die Landesbeauftragte in einem Abhängigkeitsverhältnis, was für ihre Arbeit mehr als kontraproduktiv ist", so Schratter. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404