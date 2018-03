SJ Wien verteilt gratis 30.000 Schulkalender

Wien (OTS/SPW) - Pünktlich zum Schulbeginn verteilt die Sozialistische Jugend Wien 30.000 SJ-Schulplaner gratis vor Wiener Schulen. Wie gewohnt bietet der Schulplaner nicht nur alle Infos zu den Rechten als SchülerIn, sondern auch die praktische Mathematik-Formelsammlung und viel Platz für persönliche Notizen, Stundenplan und schulische und private Termine. Der SJ-SchülerInnenkalender ist für viele SchülerInnen traditionell der ideale Begleiter durch alle Höhen und Tiefen des Schuljahres. Wer in der ersten Schulwoche keinen Kalender ergattert, kann ihn jederzeit unter www.sj-wien.at oder per Mail an office @ sj-wien.at gratis nachbestellen.*****

Ztl: Marina Hanke zur Nationalratswahl: Mobilität muss leistbar sein! Die Sozialistische Jugend wirbt außerdem zum wiederholten Male für ein flächendeckendes Öffi-Jugenticket: "Seit längerem setzen wir uns für leistbare Mobilität von Jugendlichen ein. Dabei konnten wir schon einige Erfolge verbuchen, wie die Umsetzung des Top-Jugendtickets für Unter-19-Jährige in fast allen Bundesländern zeigt. Trotzdem sind die Öffis für viele Jugendliche und junge Erwachsene finanzielle Hürden auf ihrem Weg durch Österreich und es bedarf nun weiterer, flächendeckender Schritte.

"Daher wollen wir das 60-Euro-Top-Jugendticket, mit dem alle Jugendlichen bis 26 Jahre, auf allen Strecken, österreichweit und ganzjährig fahren können", so Marina Hanke, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien und jüngste SPÖ-Wien Nationalratskandidatin.(Schluss)

