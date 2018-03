Schieder: WEF-Ranking bestätigt erfolgreichen Weg Österreichs

Politische Stabilität, Investitionen in Wachstum und Beschäftigung und eine sozial ausgewogene Konsolidierung sind Erfolgsrezept

Wien (OTS/SK) - Schieder/Wirtschaft/Standort

Von "abgesandelt" und "ramponiert" keine Spur: Österreich hat im heute, Mittwoch, veröffentlichten Standort-Ranking des World-Economic-Forums den 16. Platz unter 148 Staaten verteidigt -nach dem Aufstieg um drei Plätze im Vorjahr. Finanzstaatssekretär Andreas Schieder sieht darin eine Bestätigung für den erfolgreichen Kurs der SPÖ-geführten Bundesregierung: "Der Global Competitiveness Report zeigt, dass wir auf die Herausforderungen der Wirtschafts- und Finanzkrise richtig reagiert haben. Politische Stabilität, Investitionen in Wachstum und Beschäftigung und eine sozial ausgewogene Konsolidierung sind das Erfolgsrezept dafür, dass der österreichische Standort auch weiterhin im Spitzenfeld liegt. Bundeskanzler Werner Faymann hat in den vergangenen Jahren unser Land mit sicherer Hand geführt. Dieser Weg muss beibehalten werden." In diesem Zusammenhang appelliert Schieder an die "Pessimisten aus den Reihen des Koalitionspartners, die Erfolge der letzten fünf Jahre anzuerkennen", wie das auch der VP-Wirtschaftsminister und der Tiroler VP-Landeshauptmann bereits artikulierten. ****

Die Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe, der verstärkte Kampf gegen Steuerbetrug, die Finanztransaktionssteuer sowie ein gerechter Beitrag von MillionärInnen würden der positiven Standortentwicklung keinesfalls einen Abbruch tun, sondern auch dazu beitragen, dass die Verursacher der Krise in die Pflicht genommen werden. "Wir müssen die Kaufkraft weiter stärken und brauchen eine Entlastung der Mittelschichten, für die die SPÖ auch einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung auf den Tisch gelegt hat", so Schieder, der damit die Forderungen nach einer "gerechten und wachstumsfreundlichen Strukturreform im Steuersystem" bekräftigt. (Schluss) mo/ps

