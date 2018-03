MA21: Markttage Kagran am 5., 12. und 19 September

Stadtplanung mit Bauernmarkt, Spaziergängen und Infostand vor Ort

Wien (OTS) - Im Rahmen der Leitbilderarbeitung für das Zentrum Kagran präsentiert die Stadtplanung Wien aktuelle Überlegungen zur Weiterentwicklung des Kernbereiches in Kagran. Dieser hat viel Entwicklungspotenzial und soll sich in Zukunft zu einem Zentrum im Norden Wiens mit vielfältigen Nutzungen und Angeboten entwickeln. MitarbeiterInnen aus dem Magistrat und ExpertInnen unterschiedlichster Fachrichtungen haben mit der Unterstützung von Kagranerinnen und Kagranern ein Leitbild entwickelt. Im Mittelpunkt stehen Identitätsstiftung und Image, der Umgang mit dem öffentlichen Raum sowie die Formulierung von Rahmenbedingungen für zukünftige Projektentwicklungen.

BesucherInnen der Kagraner Markttage haben am 5., 12. und 19. September die Gelegenheit, sich mit MitarbeiterInnen der Stadtplanung über die aktuellen Entwicklungen in Kagran auszutauschen. Die Markttage finden am Dr. Adolf-Schärf-Platz zwischen Donauzentrum und U1-Station Kagran statt. Folgende Programmpunkte können besucht werden:

Entdeckungsreise durch Kagran, 16 Uhr ExpertInnen aus Planung und Stadtentwicklung führen durch den Stadtteil und informieren über aktuelle und zukünftige Projekte. Start ist jeweils um 16 Uhr am Infostand. Die Gehzeit beträgt mit Pausen 1 bis 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos

Bauernmarkt, 7 bis 18 Uhr

Infostand zum Zielgebiet Kagran, 13 bis 18 Uhr

Grüße aus Kagran - Foto als Postkarte selbst gestalten, 13 bis 18 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Sengelin

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Magistratsabteilung 21 - Stadtteilplanung und Flächennutzung

Telefon: 01 4000 88012

E-Mail: wolfgang.sengelin @ wien.gv.at