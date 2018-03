ASFINAG: Baustellenbedingte Sperre der ASFINAG-Rastplätze Triestingtal und Leobersdorf

14 Tage bleiben die Zufahrten zu beiden Rastplätzen gesperrt

Wien (OTS) - Im Zuge der Sanierungen der A 2 Süd Autobahn zwischen Leobersdorf und Wiener Neustadt, müssen die ASFINAG-Rastplätze Triestingtal und Leobersdorf für rund 14 Tage gesperrt werden. Eine weitere Veränderung der Spurführung innerhalb der Baustelle bedingt, dass in der Zeit von Montag, den 9. September 2013 bis Sonntag, den 22. September 2013 beide Rastplätze von der A 2 aus nicht zu erreichen sind. Die nächstgelegenen Rastmöglichkeiten sind Richtung Wien die Raststation Guntramsdorf und Richtung Graz der ASFINAG-Rastplatz Steinfeld.

Auf der A 2 zwischen Leobersdorf und Wiener Neustadt werden auf insgesamt 17 Kilometer die Fahrbahnoberfläche und 20 Brücken bis Ende 2015 saniert. 230.000 Quadratmeter Asphalt werden im Laufe der 23 Arbeitsmonate verarbeitet, wobei in den Monaten von November bis März die Baustelle in die Winterpause geht. 22 Millionen Euro investiert die ASFINAG in diese Sanierungen.

Im Fokus: Aufrechterhaltung der Fahrspuren

Bei einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rd. 80.000 Fahrzeugen täglich, steht die Aufrechterhaltung der jeweils drei Fahrspuren im Fokus. Sind baubedingt Spur- oder Anschlussstellen-Sperren notwendig, erfolgen diese ausschließlich in den verkehrsarmen Zeiten in der Nacht und an den Wochenenden.

