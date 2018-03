Johann Lafer, Maria Happel, Doris Uhlich und Rudolf Taschner zu Gast in "Stöckl."

Am 5. September um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im ORF-Gesprächsformat "Stöckl." treffen interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Lebenswelten zum Erfahrungsaustausch zwischen Generationen aufeinander und spüren den relevanten Themen unserer Zeit nach. Am Donnerstag, dem 5. September 2013, begrüßt Barbara Stöckl um 23.00 Uhr in ORF 2 Johann Lafer, Maria Happel, Doris Uhlich und Rudolf Taschner:

Johann Lafer - Der gebürtige Steirer kocht ganz Deutschland ein und sorgt für gesunde Ernährung an Schulen

Johann Lafer zählt seit vielen Jahren zu Deutschlands erfolgreichsten Fernsehköchen. Der gebürtige Steirer wird über die ewigen Fußballrivalen Deutschland und Österreich ebenso sprechen wie über sein jüngstes Kochbuch "Der große Lafer - Die Welt in Lafers Küche". Besonders junge Menschen will der vielfach dekorierte Haubenkoch für hochwertige gesunde Küche begeistern und widmet sich deshalb auch dem Projekt "Food@ucation", das für ausgewogene Verpflegung und Ernährungsbildung in Schulen sorgt.

Maria Happel - Die Schauspielerin feiert als Göttin Fortuna in "Lumpazivagabundus" im Burgtheater Premiere

Wenn Maria Happel die Bühne betritt, ist eines gewiss: Das Publikum ist begeistert! Seit 20. August agiert sie in "Soko Donau" jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF eins wieder als Gerichtsmedizinerin Dr. Beck, ab 6. September ist sie nach den Salzburger Festspielen auch im Wiener Burgtheater in Johann Nestroys Posse "Lumpazivagabundus" - ORF 2 zeigt am Freitag, dem 4. Oktober, um 22.35 Uhr eine Aufzeichnung der aktuellen Produktion - als Göttin Fortuna zu sehen. Studiert hat sie neben der Schauspielschule vor allem im Friseursalon ihrer Mutter - nirgendwo sonst finden sich Menschen von so unterschiedlicher Couleur. 1991 kam die gebürtige Deutsche nach Österreich, doch es dauerte, bis sie sich an die österreichische Mentalität gewöhnen konnte. Wie söhnte sich die zweifache Mutter mit Wien aus - und schlägt ihr Herz nun auch beim Fußball für Rot-Weiß-Rot?

Doris Uhlich - Die Choreographin und Performerin erfand den "Nackttanz" und bricht mit Tabus

Doris Uhlich wird am 4. September mit dem "outstand artist award" des Kulturministeriums ausgezeichnet. Die Choreographin und Performerin sagt in ihren Stücken aktuellen Schönheitsidealen und gesellschaftlichen Normen den Kampf an. Die "korpulente Tänzerin", wie sie im Feuilleton immer wieder genannt wird, bricht definitiv mit Tabus. Die Erfinderin des sogenannten "Nackttanzes" rückt in ihrem aktuellen Stück "more than naked" den Körper selbst ins Rampenlicht und befreit ihn, wie sie sagt, "ganz im Sinne der 68er-Bewegung von festgeschriebenen Normen - das nackte Fleisch wird gefeiert".

Rudolf Taschner - Der Professor fand die Erfolgsformel, wie man selbst aus Mathematik-Büchern Topseller macht

Der Mathematiker Rudolf Taschner hat es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht, die für viele eher trocken anmutende Welt der Zahlen einer breiteren Öffentlichkeit als kulturelle Errungenschaft näherzubringen. Wenige Wochen nach dem Erscheinen ist das jüngste Buch "Die Zahl, die aus der Kälte kam" des Mathematikers bereits ein Bestseller. Der ehemalige Lehrer und Professor an der Technischen Universität Wien scheut sich nicht, zu gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit Stellung zu beziehen, wie etwa in der aktuellen Schuldiskussion.

