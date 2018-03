"Licht ins Dunkel"-Team beim IRONMAN 70.3 in Zell am See-Kaprun auf Platz 2

ORF-Moderatoren Martin Ferdiny, Michael und Barbara Battisti in sportlicher Höchstform

Wien (OTS) - Trotz widriger Wetterumstände waren am vergangenen Sonntag, dem 1. September 2013, 20.000 Zuschauer beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun. Drei Tage lang war der Pinzgau in fester Hand der Triathleten, 2.000 Sportler, Tausende Begleitpersonen und zahlreiche Fans verwandelten Zell am See-Kaprun am IRONMAN-Wochenende in die Triathlon-Hauptstadt Europas.

"To win is to finish" galt auch für das zwölfköpfige "Licht ins Dunkel"-Team - darunter auch wieder "heute mittag"-Moderator Martin Ferdiny, Michael und Barbara Battisti vom ORF Niederösterreich -, das, nach dem Erfolg des Vorjahres, auch beim zweiten IRONMAN 70.3. in Zell am See-Kaprun an den Start ging.

Das Staffelteam mit Michael und Barbara Battisti sowie Erwin Seimann belegte mit einer Zeit von 4:45:55 Stunden den zweiten Platz unter den "Mixed Teams". "Für uns ist es wichtig, das ganze Jahr über Bewusstsein für die Anliegen von 'Licht ins Dunkel' zu schaffen", so der Tenor der Mannschaft, die sich heuer schon bei den IRONMAN Austria-Veranstaltungen in St. Pölten und in Kärnten der sportlichen Challenge stellte. Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting: "Unser Dank gilt den Sportlern, die sich alle unentgeltlich in den Dienst der guten Sache stellen, aber natürlich auch allen Partnern und Sponsoren, die uns unterstützen und diese Aufmerksamkeit ermöglichen."

ORF eins bringt am Sonntag, dem 8. September, in der Sendung "Sport-Bild" von 11.45 bis 12.15 Uhr einen Beitrag über die IRONMAN 70.3.-Veranstaltung in Zell am See. ORF SPORT + zeigt am Mittwoch, dem 11. September, um 21.45 Uhr im "WTC Ironman Magazin" eine halbstündige Zusammenfassung und wiederholt im Anschluss daran, um 22.15 Uhr, das "Sport-Bild" vom 8. September in ORF eins.

