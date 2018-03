FP-Nepp: ÖVP kuschelt bei Gesamtschule mit SPÖ und Grünen

Nur FPÖ weiter für differenziertes Schulsystem

Wien (OTS) - "Die ÖVP-Spitzenkandidatin in Wien kann sich die Gesamtschule nun ebenso vorstellen wie einige in bester Kegelmanier umgefallene ÖVP-Landeshauptleute, so dass sich nur noch die FPÖ ohne Abstriche für ein differenziertes Schulsystem mit Leistungsgedanken ausspricht", macht der Wiener FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp aufmerksam. Die Janks und Platters haben von der rot-grünen Politspeisekarte den bildungspolitischen Einheitsbrei als Hauptspeise bestellt, Suppe und Dessert können bei diesem unverdaulichen Gammelgang getrost entfallen. "In jeden Falle ist es entwürdigend, wie wichtige Exponenten der ÖVP das leistungsfördernde differenzierte Schulsystem ablegen wie getragene Unterwäsche", sagt Nepp. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747