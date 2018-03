Steindl: Unternehmer schaffen Arbeit, statt sie nur zu plakatieren

Zahlen zeigen: GmbH Neu wirkt – Seit Juli 1.500 Neugründungen – ÖVP ist Partner der Wirtschaft

Wien, 4. September 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP schafft Arbeit, statt sie nur zu plakatieren. Die von der ÖVP initiierte GmbH Neu wirkt – das belegen die nun veröffentlichten Zahlen von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Justizministerin Beatrix Karl eindeutig", betont der Vorsitzende des parlamentarischen

Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl. Seit der Einführung der GmbH Neu am 1. Juli heurigen Jahres sind 1.500 Neugründungen zu verzeichnen, im August hat es im Vergleich mit dem Vorjahr ein Plus von 72 Prozent gegeben. "Die ÖVP hat mit der GmbH Neu einen wirkungsvollen Impuls zur Entfesselung der Wirtschaft gesetzt und den Konjunkturmotor angekurbelt. Was das Land braucht, sind mehr Unternehmer. Denn sie sind es, die Arbeitsplätze schaffen, nicht die Politik. Sie muss für die die bestmöglichen Rahmenbedingungen sorgen. Dann gewinnen die Wirtschaft und Österreich", hält Steindl fest. Und weiter: "ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger setzt mit seinem Zukunftsprogramm die

richtigen Maßnahmen, um die Wirtschaft zu entfesseln. Neben der GmbH Neu sind auch der Jungunternehmerfonds und die geforderte Entbürokratisierung wichtige Impulse, um Anreize für Unternehmer zu schaffen. Es muss sich in Österreich wieder auszahlen, ein Unternehmen zu gründen. Die ÖVP ist der Partner der heimischen Wirtschaft und damit Partner von Arbeitgebern und Arbeitnehmern",

so Konrad Steindl abschließend. ****

