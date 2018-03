Bio-Anteil wächst auf hohem Niveau

Bilanz der dreijährigen AMA-Bio-Werbeoffensive

Wien (OTS) - Die österreichweiten Bio-Aktionstage stehen bevor. Die AMA macht vom 06. bis 15.09.2013 Lust auf Bio. Willkommener Anlass, die biologische Landwirtschaft einer Ist-Analyse zu unterziehen. So werden aktuell Rund 20% der Fläche Österreichs biologisch bewirtschaftet, 7% aller Lebensmittel im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) werden in Bio-Qualität gekauft - Tendenz steigend. Der Einkauf von Bioprodukten ist eine ganz bewusste Entscheidung der Konsumenten, dabei etabliert sich das AMA-Biozeichen als klares Erkennungssymbol. Die Bio-Aktionstage sollen noch mehr Lust auf Bio machen.

Österreich ist Bio-Weltmeister

Österreich ist Weltmeister in Sachen Bio-Landwirtschaft. Rund 20% der landwirtschaftlichen Fläche wird biologisch bewirtschaftet. Auch gemessen an den absoluten Zahlen liegt Österreich mit mehr als einer halben Million Hektar bewirtschafteter Bio-Fläche an sechster Stelle im europäischen Ranking. Der große Nachbar Deutschland weist "nur" 450.000 Bio-Hektar mehr auf, trotz zehnfacher Landesgröße.

Bio ist seiner Nische entwachsen. Rund 7% aller Frischeprodukte kaufen Österreichs Haushalte in Bio-Qualität - Tendenz steigend. "Der Anteil wächst weiterhin in kleinen Schritten auf hohem Niveau, wie für Premiumprodukte üblich", freut sich Martin Greßl, Leiter des AMA-Qualitätsmanagements. Die umsatzstärksten Bioprodukte sind Milch, Eier und Kartoffeln. Joghurt, Butter, Obst und Gemüse liegen bei einem Bioanteil von rund 10%, Fleisch und Fleischwaren bewegen sich etwas unter dem Durchschnitt.

Typische Bio-Haushalte: Junge Familien und 50+

In vielen Familien ist die Geburt eines Kindes der Einstieg in den Kauf von Bioprodukten. Das beweisen auch die Zahlen der AMA-Marktforschung. Ältere Familien sowie junge Familien mit Kindern geben am meisten für Bio-Lebensmittel aus.

Im Premiumsegment positioniert, ist es nachvollziehbar, dass Haushalte mit Haushaltsführern über 60 Jahre die höchsten Ausgaben für Bio-Lebensmittel verzeichnen, ebenso geben Haushalte mit einem höheren Einkommen tendenziell mehr für Bioprodukte aus. "Wir setzen daher in diesen beiden Zielgruppen - junge Familien und Personen ab 50 Jahren - einen gezielten Schwerpunkt unserer Informationsoffensive", erläutert Greßl die Marketingstrategie der AMA. Für diese beiden Kerngruppen wurden unter anderem entsprechende Broschüren zusammengestellt.

Bioprodukte müssen klar gekennzeichnet sein

Entscheidend für den Kauf von Bioprodukten ist deren garantierte Bio-Qualität sowie die vertrauenswürdige Kennzeichnung. "Eine unserer gesetzlichen Aufgaben ist es, dem Wert heimischer landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu gewährleisten und zu verbessern. Auch bei Bio ist hohe Qualität an einem Zeichen sichtbar: am AMA-Biozeichen", so Greßl. Dass dieses bereits weithin bekannt ist, zeigt eine aktuelle Umfrage. 86% der Konsumenten nennen das AMA-Biozeichen als Erkennungsmerkmal für garantierte Bio-Lebensmittel. Auch das EU-Bio-Logo ist knapp zwei Dritteln der Befragten bekannt.

Bio-Werbung wirkt

2010 startete die AMA mit der auf drei Jahre angelegten Informations- und Genusskampagne "ICH WILL BIO". Die dafür notwendigen EUR 3 Mio. werden von der AMA Marketing und der Europäischen Kommission gestellt. Den Hintergrund des gewählten Slogans erklärt AMA-Bio-Koordinatorin Barbara Köcher-Schulz so:

"Unsere Motivforschungen zeigen, dass die Entscheidung der Konsumenten für Bioprodukte sehr bewusst getroffen wird. Bio-Konsumenten bezeichnen sich selbst als Genießer, körperbewusst und verantwortungsvoll gegenüber Umwelt wie auch Gesellschaft und schätzen besondere geschmackliche Vielfalt, wie sie in der Bio-Landwirtschaft durch die Kultivierung alter Sorten bereits in vielen Initiativen praktiziert wird."

Die Marktforschungen der AMA zeigen auch, dass mehr Wissen über Bioprodukte und deren Herstellung die Diskussionen um Preise entschärft. Daher sollte die Kampagne auch darauf hinweisen, was hinter der biologischen Produktionsweise steckt, und an welchen Zeichen und Merkmalen Konsumenten Biowaren sicher erkennen.

Zwt.: Bio-Aktionstage

Die Bio-Aktionstage stellen Bio zwei Wochen lang vor den Vorhang -heuer finden sie vom 06. bis 15.09. statt. Seit ihrer Premiere vor elf Jahren wurden jedes Jahr mehr als 350.000 Menschen persönlich angesprochen und informiert.

16 Bio-Infopoints von Wien bis Dornbirn, Gewinnspiele, Sofortgewinne am Glücksrad und mehr als hundert Bio-Boten auf stark frequentierten Plätzen und in Fußgängerzonen machen Lust auf Bio. Bio-Bäuerinnen an den Infoständen beantworten alle Fragen rund um biologische Lebensmittel und deren Herstellung. Für alle Bio-Fans gibt es gratis eine Joghurtschüssel oder eine Kaffeetasse - für den Bio-Genuss zu Hause.

Die Kommunikationskraft der Bio-Offensive wird durch zahlreiche Kooperationen mit Bio Austria und dem heimischen Bio-Fachhandel verstärkt. Neben den Maßnahmen der AMA Marketing finden österreichweit zahlreiche Aktionen weiterer Bio-Partner statt, wie Bio-Wanderungen, Bio-Verkostungen, Info-Aktivitäten, Bio-Hoffeste uvm. Alle Termine, Aktivitäten und Angebote sind unter www.bioinfo.at zu finden.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Barbara Köcher-Schulz, AMA-Bio-Koordinatorin

Tel.: 01/33151-4814, E-Mail: barbara.koecher-schulz @ ama.gv.at



DI Manuela Göll, Unternehmenskommunikation,

Tel.: 01/33151-404, Mobil: 0664/837 61 78, E-Mail: manuela.goell @ ama.gv.at