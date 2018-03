Elektrischer Cargo Scooter für die Post

Wien (OTS) - iO Scooter, der führende Hersteller von einspurigen E-Fahrzeugen in Europa, präsentiert den ersten elektrisch betriebenen Cargo Scooter: Die "iO King Kong". Die Österreichische Post AG testet drei Prototypen des umweltfreundlichen Cargoflitzers.

Mit einer Reichweite von 140 Kilometern soll die "iO King Kong" von iO Scooter ein wahrer Langstreckenchampion unter den E-Rollern werden. Das umweltfreundliche Kraftpaket auf zwei Rädern ist ideal für Fahrer von Post oder Botendiensten und befördert schwere Lieferungen. Ing. Bernd Kraemmer, Gründer, Inhaber und Chefkonstrukteur von iO Scooter: "Wir sind sehr stolz auf die ,iO King Kong, unseren sportlichen Allrounder, der viel leistet und obendrein die Umwelt schont."

Österreichische Post testet Prototypen

Der erste potenzielle Kunde, der die "iO King Kong" testet, ist die Österreichische Post AG. Fuhrparkleiter Alexander Casapiccola:

"Unsere ersten Einschätzungen führen zu der Annahme, dass die iO King Kong technisch ausgereift ist. Jetzt loten wir in der Praxis aus, was sie kann." In den nächsten Wochen werden drei Fahrzeuge im täglichen Postbetrieb eingesetzt werden. Casapiccola kann sich vorstellen, dass die "King Kong" von iO "fossilbetriebene Mopeds, aber auch Motorräder mit 125 und 250 Kubikzentimetern" für hügeligere Gegenden ablösen könnte.

"iO King Kong": Qualität aus Österreich

"Die ,iO King Kong ist ein rein österreichisches Produkt: vom Konzept über die Gestaltung bis zur Steuerung: Technisch ist die auf dem letzten Stand", sagt Kraemmer. Sie ist mit einem wartungsfreien 9600 Watt E-Radnabenmotor mit Energierückgewinnung und Rückwärtsgang ausgestattet. Vorne wie hinten sorgen gelochte Scheibenbremsen für maximale Sicherheit im Straßenverkehr. Durch die Möglichkeit, zusätzliche Transportboxen anzubringen - an der Front und im Bereich des Sozius - lässt sich die Zuladungskapazität auf bis zu 180 Kilogramm erweitern. "Die Gepäcksfläche wurde zur Gänze auf die Bedürfnisse der Österreichischen Post zugeschnitten. Es ist sehr erfreulich, dass auf unsere Erfordernisse eingegangen wurde", sagt Fuhrparkleiter Casapiccola.

140 Kilometer Reichweite

Für den nötigen Strom sorgt ein Lithium-Eisen-Mangan Polymer-Akku. Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 45 km/h hat die "King Kong" von iO Scooter eine Reichweite von bis zu 140 Kilometern. Vollbeladen bewältigt der Scooter mit der interessanten Optik immerhin 70 Kilometer oder 300 Mal Start-Stop. Bei Minusgraden schafft die "King Kong" knapp 100 Kilometer mit einer Stromladung. Nach nur vier Stunden ist der smarte Allrounder bereits wieder fahrbereit.

Die "King Kong" von iO Scooter in Zahlen

Wartungsfreier 9600 Watt E-Radnabenmotor mit Energierückgewinnung Vor- und Rückwärtsgang

Gewicht: 166 KG

Höchstgeschwindigkeit: 72 Km/h

Maximalreichweite: 140 Kilometer

Maximalreichweite bei Minusgraden: 100 Kilometer

Maximalreichweite voll beladen (180 Kilogramm): 70 Kilometer Fahrwerk: Gasdruckstossdämpfer einstellbar, Teleskopgabel Seitenständer mit Wegfahrsperre

Verschließbares Zündschloss verhindert Wassereintritt

Eingebautes Ladefach mit Stecker/ Externes Ladegerät

Ladezeit: Vollladung in vier Stunden

Gewährleistung: zwei Jahre auf das komplette Fahrzeug

Farben: Signalgelb, Mitternachtsblau, Sterlingsilber

Preis: 8.890,-- Euro

iO Scooter: Marktführer bei E-Rollern

Das Unternehmen iO Scooter mit der Zentrale in Brunn am Gebirge ist in Österreich mit einem Marktanteil von 50 Prozent Marktleader im Bereich elektrischer Motorroller. 40 iO Scooter-Mitarbeiter produzieren derzeit 2.500 Motorroller und Motorräder im Jahr, 80 Prozent davon werden exportiert - vor allem nach Deutschland und in die Schweiz. "Wir können noch weiter wachsen", sagt Kraemmer. "Die Produktion ist auf 15.000 Stück pro Jahr ausgelegt. iO Scooter zeigt im Bereich Elektro-Mobilität, dass österreichischer Ingenieurgeist auch im 21. Jahrhundert weltweit führende Leistungen hervorbringen kann."

Nähere Information: http://io-scooter.com/

