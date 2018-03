Brauner präsentiert Wiener SPÖ-Kandidatinnen: "Die Frauen können auf uns zählen!"

SPÖ vertritt Interessen der Frauen, ÖVP steht für Rückschritt bei Frauenpolitik!

Wien (OTS/SPW) - "Wir sind da, wo wir hingehören - ganz oben - und schauen auf die schönste Stadt der Welt", eröffnete die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, Vizebürgermeisterin Renate Brauner am Dienstagabend die Präsentation der Kandidatinnen der Wiener SPÖ-Frauen zur Nationalratswahl 2013 auf der Sky Stage im 19. Stockwerk im Tech Gate Vienna. Die Wiener SPÖ Frauen sind bereits seit Monaten unterwegs, informieren im Rahmen von diversen Veranstaltungen und Aktionen die Wienerinnen und stehen für Gespräche zur Verfügung. Dabei stehe fest: "Die Frauen wissen, wer ihre Interessen vertritt!", so Brauner. Die Wienerinnen haben die besten Aufstiegschancen, profitieren von den umfangreichsten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und dem kleinsten Einkommensunterschied österreichweit. Auch Unternehmen werden durch die Koppelung öffentlicher Auftragsvergaben an aktive Frauenförderung zu mehr Geschlechtergerechtigkeit angeregt. Und "den Gratis-Kindergarten wird es weiterhin geben! Das garantieren wir!"****

In Wien wird Politik von und für Frauen gemacht. "Das zeigt auch unsere Wiener KandidatInnenliste, die zu 50 Prozent aus Frauen besteht. Darauf können wir stolz sein!", betonte Brauner. Zudem ist diese Liste auch eine klare Ansage an die Wählerinnen: "Die Frauen können auf uns zählen!" Mit Spitzenpolitikerinnen wie Doris Bures, Andrea Kuntzl oder Claudia Schmied nominieren die Wiener SPÖ Frauen kompetente und erfahrene Frauen für die Wahlauseinandersetzung. Das lässt sich auch auf den Listenplatzierungen ablesen. So werden vier von sieben Wahlkreisen von Frauen angeführt. Auf den vordersten Plätzen der SP-Frauen-Liste finden sich weiters Sabine Oberhauser, Angela Lueger, Nurten Yilmaz, Petra Bayr und Marina Hanke.

Außer Frage steht, dass die SPÖ auf der Seite der Frauen kämpft, während die "rückschrittliche ÖVP" gegen die Interessen der Österreicherinnen arbeitet, sei es die Forderung nach der Anhebung des Frauenpensionsalters oder des 12-Stunden-Arbeitstages. Auch ein Mann als Frauenminister ist für die ÖVP vorstellbar! "Allein das ist ein Grund, wieder so stark zu werden, damit solche schwarz-blauen Träume der Vergangenheit angehören!", stellte Brauner fest.

Die Vorsitzende der SPÖ Frauen, Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek betonte, dass die Sozialdemokratie Österreich dahingehend verändern wolle, dass Frauen ein gerechtes Leben verwirklichen können. Das bedeutet Halbe/Halbe in allen Bereichen! Bezugnehmend auf den 12-Stunden-Tag stellte Heinisch-Hosek fest, dass der Arbeitsmarkt bereits flexibel genug ist: "Unflexibel ist es, den Ausbau der Ganztagsschulen zu verhindern!"

In dieselbe Kerbe schlug der Wiener Spitzenkandidat, Bundesminister Rudolf Hundstorfer, der betonte, dass es auch um die ordentliche Abrechnung von Überstunden geht. Hiervon sind oft Teilzeit-Kräfte, vornehmlich Frauen betroffen, da "oft nicht die Stundenlöhne eingehalten und Zuschläge nicht mitgerechnet werden!" Umso wichtiger ist es, offensiv die Stärke der SPÖ zu zeigen: das persönliche Gespräch! "Denn dieses ist unersetzbar!", so Hundstorfer.

Für Verkehrsministerin Doris Bures beginnt Geschlechtergerechtigkeit bereits beim gerechten Zugang zu Mobilität: "In der Verkehrspolitik geht es auch um Chancen und Möglichkeiten mobil zu sein." Bundesministerin Claudia Schmied wünscht sich, dass "die SPÖ am 29.09. mit deutlichem Abstand gewinnt!" Denn besonders in der Bildungspolitik gibt es die größten Auseinandersetzungen mit der ÖVP! Bezugnehmend auf die Ganztagsschule steht fest, dass es um echte Wahlfreiheit geht und dafür ein entsprechendes Angebot vorhanden sein muss. Hierzu betonten Nationalratsabgeordnete Andrea Kuntzl und Andrea Lueger, dass es um eine "chancengerechte Bildungspolitik" geht. Dabei ist der freie Hochschulzugang grundlegend, um "Mädchen und Frauen zu fördern". ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende, Nationalratsabgeordnete Sabine Oberhauser betonte, dass die ÖVP mit ihren frauenfeindlichen Forderungen "mit Turbo auf dem Weg zurück ins 19. Jahrhundert" ist. Die Anhebung des Frauenpensionsalters würde noch mehr Frauen in die Arbeitslosigkeit drängen.

Für Nationalratsabgeordnete Petra Bayr steht "der Kampf gegen Ungerechtigkeiten, für gleiche Verteilung" an erster Stelle. Für sie ist eine Millionärssteuer Gebot der Stunde, denn noch immer liegt der Großteil der Steuerlast bei den ArbeitnehmerInnen. LAbg. Nurten Yilmaz möchte "die Solidarität, die ich erfahren habe, teilen!" Dabei geht es ihr um die Schließung der Einkommensschere und "weiter am Haus des Zusammenlebens zu bauen". Marina Hanke, jüngste Spitzenkandidatin und Vorsitzende der SJ-Wien setzt sich vor allem für die Anliegen der jungen Frauen ein: "Prekäre Arbeitsverhältnisse müssen beseitigt werden und Wohnen muss für alle leistbar sein!"

