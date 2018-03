Rauch: Grüne Nervosität paart sich mit Wehleidigkeit

Grüne Erklärungen für vier Millionen an den Peter: Die ÖVP ist Schuld und die FPÖ wird geklagt

Wien, 4. September 2013 (ÖVP-PD) "Grüne Nervosität paart sich mit Wehleidigkeit. Irgendetwas Wahres muss also an den vier Millionen an den Peter dran sein", fasst ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch die heutigen Rundumschläge der Grünen zusammen. "Der einzige Lebensinhalt von Peter Pilz ist das Anpatzen und die Vernaderei von allem, was sich bewegt. Hinter jedem Busch vermutet der Grüne Giftpilz einen Skandal. Belegt wird das alles mit Mutmaßungen, viel Trara und wenig Substanz. Geht es aber mal um die eigene Vergangenheit – Peter Pilz war zum Zeitpunkt der angeblichen Überweisung der lybischen Gelder Parteichef - bricht plötzlich die große Wehleidigkeit aus. Die Verteidigungslinie sind nun abstruse Verschwörungstheorien: Heimischen Qualitäts-Medien wird unterstellt, sie würden nicht recherchieren, der FPÖ wird mit einer Klage gedroht und der ÖVP unterstellt, sie wäre verantwortlich. Abstruser geht es wohl nicht mehr", so Rauch. Es wäre das Mindeste, auf die Vorwürfe einzugehen, statt derart skurrile Verschwörungstheorien zu zimmern. In welcher Welt leben die Grünen eigentlich? Sind dann auch die Anrainer auf der Mariahilferstraße Schuld, dass das Projekt "Mahü" gescheitert ist? Rauch abschließend: "Die Grünen wären gut beraten, weniger Wehleidigkeit an den Tag zu legen und sich ab und zu mal mit etwas anderem als anderen Parteien zu beschäftigen. Derartige Inhaltsleere wie die Grünen sie offenbaren, ist 25 Tage vor der Wahl, bei der es um die kommenden fünf Jahre dieses Landes geht, eine Bankrotterklärung." ****

