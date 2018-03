NÖGKK setzt auf Lehrlingsausbildung

Sechs Jugendliche starteten ihr erstes Lehrjahr, weiße Fahne bei Lehrabschlussprüfung

St. Pölten (OTS) - Während immer mehr Betriebe über Lehrlingsmangel klagen, ist der Andrang auf Lehrstellen in der NÖ Gebietskrankenkasse ungebrochen. Vier Jugendliche konnten sich in einem zweistufigen Auswahlverfahren unter 60 Bewerberinnen und Bewerbern qualifizieren und lernen seit 2. September ihren Wunschberuf. Zum ersten Mal bietet die NÖGKK zusätzlich zwei integrative Ausbildungsplätze an.

Generaldirektor Mag. Jan Pazourek: "Ich sehe zwei Gründe für den ungebremsten Andrang auf unsere Lehrplätze. Zum einen bieten wir eine Top-Ausbildung, mit der die jungen Menschen im Haus Karriere machen, sich aber auch in anderen Unternehmen behaupten können. Zum zweiten vermitteln wir, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖGKK einen sozialpolitisch wichtigen und guten Job machen, auf den sie stolz sein können."

Generaldirektor Mag. Jan Pazourek und Obmann Gerhard Hutter begrüßten die neuen Lehrlinge, die in den nächsten drei bzw. vier Jahren zu Verwaltungsassistentinnen bzw. Verwaltungsassistenten mit Schwerpunkt Kundenbetreuung ausgebildet werden. Sie durchlaufen während ihrer Ausbildung alle Abteilungen und erhalten so umfassenden Einblick in sämtliche Arbeitsbereiche eines Krankenversicherungsträgers. Die Latte für die "Neuen" liegt hoch: Heuer absolvierten alle 7 Lehrlinge ihre Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg.

Insgesamt gibt es bei der NÖGKK 19 Ausbildungsplätze im Lehrberuf Verwaltungsassistentin bzw. Verwaltungsassistent; sechs Lehrlinge bereiten sich zusätzlich auf die Berufsmatura vor. In den letzten Jahren haben bereits 98 junge Menschen ihre Lehrzeit erfolgreich beendet. Obmann Gerhard Hutter: "Die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich zu einer wertvollen Stütze entwickelt. Deshalb setzen wir auch in Zukunft auf die Ausbildung Jugendlicher."

