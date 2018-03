Haimbuchner: "60 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund können bei Schulstart nicht ausreichend Deutsch!"

Förderklassen und Deutschpflicht am Schulgelände statt rot-schwarzem Hickhack und Aprilscherzstudie

Linz (OTS) - "60 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund haben beim Schulstart keine ausreichenden Deutschkenntnisse. Diese vom Integrationsstaatssekretär Kurz genannte Zahl muss die Bildungs- und Integrationspolitiker von Rot und Schwarz endlich aus ihrem multikulturellen Dornröschenschlaf erwecken. Mit dem rot-schwarzen Hickhack um die Frage, ob die Fördermittel vom AMS umgeschichtet werden sollen oder nicht, kann nicht von einem beherzten Anpacken des Problems gesprochen werden. Ebenso wenig hilfreich ist die Aprilscherzstudie des Instituts für Pädagogik und Psychologie der JKU-Linz, die der FPÖ, die das Problem beim Namen nennt, auch noch die Schuld zuschiebt. Gesponsert mit 90.000 Euro Steuergeld durch die Österreichische Nationalbank", erinnert der FPÖ-Landesparteiobmann und Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner heute an zahlreichen Initiativen der FPÖ zur wirksamen Bekämpfung der Sprachschwierigkeiten von Migrantenkindern. ****

"Die FPÖ fordert die Einrichtung von eigenen Förderklassen, also eine Abschaffung des Status des außerordentlichen Schülers. Derzeit werden Schüler, welche nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, als außerordentliche Schüler geführt. Das heißt, sie werden nicht oder nur teilweise benotet. In Oberösterreich beispielsweise werden 42 Prozent der Volksschulkinder nichtdeutscher Muttersprache als außerordentliche Schüler geführt. Anstatt die Zeit mehr oder weniger sinnlos abzusitzen, sollten die betroffenen Kinder in eigenen Förderklassen ausreichende Deutschkenntnisse erlernen, um später voll und ganz am Regelunterricht teilnehmen zu können. Die Anzahl der Schüler wächst durch diese Maßnahme ja nicht an, dass heißt, es würde lediglich ein überschaubarer Mehraufwand entstehen. Die Einrichtung von Förderklassen sollte daher endlich flächendeckend umgesetzt werden", fordert der FPÖ-Landesparteiobmann auch vor dem Hintergrund des anstehenden Schulbeginns in Oberösterreich kommende Woche.

"Eine ergänzende Maßnahme ist die Deutschpflicht am Schulgelände. An einer Modell-Schule in Berlin, der Herbert Hoover Realschule, hat diese Maßnahme zu einer Verringerung der Konflikte unter den Schülern geführt und die schulischen Leistungen verbessert. Wenn die Schüler dazu angehalten werden, das Erlernte - also die deutsche Sprache -auch in der Freizeit anzuwenden, wird sich der Integrationsprozess beschleunigen", zeigt sich Haimbuchner überzeugt von der Richtigkeit der genannten Vorschläge.

