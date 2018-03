LR Ragger spricht ORF-Sommergespräch Kärnten sein Lob aus

Chefredakteur Bernhard Bieche führte objektives und sachliches Interview - finanzielles Aushungern der Landesstudios muss ein Ende haben

Klagenfurt (OTS) - "Das gestrige ORF-Sommergespräch mit Chefredakteur Bernhard Bieche wurde sehr fair, objektiv und sachlich geführt", betont der freiheitliche Landesrat Mag. Christian Ragger, der Bieche seinen Dank ausspricht. So manches Printmedium in Kärnten könne sich daran orientieren und für die Zukunft den Begriff des Journalismus neu definieren.

Selbst die ORF-Konfrontationen der Bundesspitzenkandidaten in Wien können sich bei Weitem nicht mit Objektivität und Sachlichkeit der Kärntner Sommergespräche messen. "Geradezu peinlich war es, wie offensichtlich gestern Abend Bundeskanzler Werner Faymann scheinbar auf oberste Direktive verschont wurde", merkt Ragger an.

Der freiheitliche Landesrat verstehe auch nicht, dass das Landesstudio Kärnten immer wieder mit Mittelkürzungen, von Wien diktiert, zu rechnen habe. "Ich fordere Generaldirektor Alexander Wrabetz auf, sich an der Qualität der in Kärnten produzierten Sendungen zu orientieren und das finanzielle Aushungern der Landesstudios, vor allem jenes in Kärnten, zu stoppen", so Ragger.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404