Junge ÖVP: Der Bildungsweg beginnt bereits im Kindergarten

Jedes vierte Volksschulkind hat Sprachschwierigkeiten - Ausbau der Sprachförderung im Kindergarten dringend notwendig

Wien, 4. September 2013 (ÖVP-PD) Die vorliegenden Ergebnisse der Spracherhebung im Kindergarten sprechen, aus Sicht der Jungen ÖVP, eine klare Sprache: "Deutsch ist der Schlüssel zur Integration. Wenn jedoch derzeit rund 60 Prozent aller Volksschulkinder mit Migrationshintergrund Probleme mit der deutschen Sprache haben, dann sind wir von diesem Ziel noch weit entfernt. Die von Sebastian Kurz initiierte Sprachförderungsoffensive muss daher ausgeweitet werden, damit in Österreich kein Talent an der Sprachbarriere scheitert", zeigt sich Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP, überzeugt. ****

Die Junge ÖVP schlägt daher vor, den Kindergarten zu einer echten Bildungseinrichtung aufzuwerten. Um bestmögliche Sprachförderung zu gewährleisten, soll die Gruppengröße verkleinert und die Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen durch Begleitpersonal unterstützt werden. Darüber hinaus soll ein zweites Kindergartenjahr für alle Kinder mit Sprachförderbedarf verpflichtend sein: "Jeder Euro, der in Frühförderung investiert wird, rentiert sich doppelt – für die Betroffenen und für den Staat. Das Motto 'früher investieren, statt später reparieren' muss zum Leitmotiv im Bildungsbereich werden, um den Kindern bereits ab dem Kindergarten größtmögliche Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft zu bieten. Durch eine Umschichtung von Arbeitsmarktmitteln in das Bildungsressort kann auch die Finanzierung dieser Maßnahmen sichergestellt werden", so Melchior abschließend.

