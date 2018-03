Raiffeisen-Holding NÖ-Wien verkauft britische Molkerei NOM UK

Wien/Telford (OTS) - Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H. und die NÖM AG haben gestern das Molkereiunternehmen NOM Dairy UK Ltd. in Telford/Großbritannien verkauft. Neuer Eigentümer ist Müller Dairy (U.K) Ltd. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bisher hatte die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien 85 Prozent der Anteile an der NOM Dairy UK Ltd. gehalten, die NÖM AG 15 Prozent.

Die Produktionsstätte der NOM Dairy UK Ltd. wurde 2009 eröffnet und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 50 Mio. Euro. Aktuell sind dort 155 Mitarbeiter beschäftigt. Sie ist auf die Produktion von Joghurt spezialisiert.

Müller Diary (U.K) Ltd. ist Teil der Unternehmensgruppe Theo Müller, die über Standorte in ganz Europa und den USA verfügt. Das Unternehmen ist seit 1992 stark am britischen Markt vertreten und hat vor kurzem den britischen Frischmilch-Verarbeiter Robert Wiseman Dairies sowie eine Kühl-Dessert-Anlage in Minsterely in Scropshire erworben.

Dazu Mag. Klaus Buchleitner, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien: "Mit dem britischen Marktführer Müller Dairy (U.K) Ltd. ist es uns gelungen, einen passenden Käufer für NOM Dairy UK Ltd. zu gewinnen. So können künftig Synergien genutzt werden. Auch für die Mitarbeiter ist nun Klarheit geschaffen."

Heiner Kamps, CEO Unternehmensgruppe Theo Müller: "Die Akquisition unterstreicht unsere Ambitionen, unsere Präsenz in Großbritannien -neben Deutschland und den USA unser wichtigster Markt im Molkereigeschäft - auszubauen. Wir sehen großes Potenzial im britischen Joghurt-Handelsmarkengeschäft. Das Werk in Telford ermöglicht uns, Kunden mit hervorragenden Produkten in diesem wichtigen Segment zu bedienen."

Ronald Kers, CEO Müller UK & Ireland Group: "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zum größten und besten Molkereiunternehmen in Großbritannien und Irland. Die Produktionsanlage der NOM Dairy UK Ltd. in Telford ist eine wertvolle Ergänzung für unserer Gruppe."

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H. hält 720 Beteiligungen in sechs Geschäftsfeldern. Die wichtigste Beteiligung ist die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, dazu kommen Industriebeteiligungen wie AGRANA Beteiligungs-AG, Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG, NÖM AG und Strabag SE sowie Unternehmen im Bereich Medien, Dienstleistungen, Immobilien und Erneuerbare Energien mit insgesamt weltweit 160.000 Mitarbeitern an 3.800 Standorten.

