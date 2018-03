"Eco" über das verdrängte Milliardendebakel Hypo Alpe Adria

Hypo Alpe Adria: Das verdrängte Milliardendebakel

Stell dir vor, es ist Wahlkampf, und niemand spricht über jenes Thema, bei dem echte Milliarden verloren gehen: über die Hypo Alpe Adria-Group. Obwohl die notverstaatlichte Bank erst kürzlich einen abermaligen Rekordverlust schrieb - 860 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2013 - scheint das "Fass ohne Boden" (O-Ton Finanzministerin Maria Fekter) im Vorfeld der Nationalratswahl keine große politische Debatte wert zu sein. Dabei wäre es durchaus angebracht, darüber zu streiten, wie der Verlust für die Steuerzahler minimiert werden könnte. Schon bisher hat die "Abwicklung" des Kärntner Kreditinstituts 2,2 Milliarden Euro verschlungen. Wird weiter Volksvermögen vergeudet, so wie in den vergangenen Jahren, dann werden bis 2015 noch einmal zwischen drei und fünf Milliarden Euro zugeschossen werden müssen. "Eco" zeigt die Gründe für das Desaster, das der Politik völlig aus den Händen geglitten scheint. Ein Bericht von Hans Wu und Günther Kogler.

Teures Wohnen: Die wahren Ursachen für hohe Mieten

Wer jetzt eine neue Mietwohnung auf dem freien Markt sucht, muss sich vor allem auf eines gefasst machen - hohe Preise! Zehn Euro pro Quadratmeter - das ist in einigen österreichischen Städten, allen voran Salzburg, Innsbruck und Wien, keine Seltenheit mehr. In Österreichs Städten gibt es zu wenige günstige Wohnungen. Daran wird auch das Konjunkturpaket der Regierung, das mit einer Neubauoffensive 14.000 zusätzliche Wohnungen schaffen will, nichts ändern. Die Folge:

Die Mieten steigen weiter. "Eco" zeigt die Entwicklungen und die Gründe, warum das Wohnen noch teurer werden könnte. Ein Bericht von Beate Haselmayer.

Zweiräder auf Überholspur: Neuer Elektro-Roller aus Österreich

Deutlich mehr als 400.000 Motorräder gibt es in Österreich. So viele wie nie zuvor. Und der Boom dürfte noch weitergehen. Während sich die Neuzulassungen bei Autos eher mäßig entwickeln, legte die Zweiradbranche zuletzt um acht Prozent jährlich zu. Vor allem schwere, hochpreisige Maschinen europäischer und amerikanischer Hersteller sind im Trend. Vollgas gibt auch der heimische Hersteller KTM, der mit seinen Geländemaschinen schon seit Jahren rund 20 Prozent Marktwachstum erreicht. Und KTM stellt - wie die schwer angeschlagenen japanischen Marken - auf rollerartige Modelle um. In "Eco" führt KTM-Chef Stefan Pierer den neuartigen elektrobetriebenen Austro-Roller vor. Ein Bericht von Hans Hrabal.

